Χρ. Κέλλας από Κιλελέρ: Νέο μοντέλο για τη γεωργία με έμφαση σε επενδύσεις και ανθεκτικότητα

Σαφές μήνυμα στήριξης του αγροτικού κόσμου και δέσμευση για μια νέα, βιώσιμη και ανθεκτική αγροτική παραγωγή έστειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, από το Κιλελέρ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την ιστορική εξέγερση των αγροτών.

Όπως τόνισε, το Κιλελέρ δεν αποτελεί μόνο έναν τόπο ιστορικής μνήμης, αλλά έναν ζωντανό συμβολισμό για τους σύγχρονους αγώνες του πρωτογενούς τομέα. «Το 1910 οι αγρότες πάλεψαν για τη γη. Σήμερα παλεύουν για να μπορέσουν να ζήσουν από αυτήν», σημείωσε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων, με αυξημένο κόστος παραγωγής, ενεργειακή επιβάρυνση, αβεβαιότητα στις τιμές και επιπτώσεις από την κλιματική κρίση.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αγροτική πολιτική αποτελεί βαθιά εθνική πολιτική, καθώς συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική επάρκεια και τη συνοχή της περιφέρειας, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία της Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα:

Μείωση του κόστους παραγωγής , με παρεμβάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο και στο ενεργειακό κόστος.

, λόγω των διεθνών πιέσεων. Άμεσες ενισχύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ ετησίως μέσω ΚΑΠ.

, λόγω των διεθνών πιέσεων. Άμεσες ενισχύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ ετησίως μέσω ΚΑΠ.

Νέος κανονισμός ΕΛΓΑ , με αυξημένες αποζημιώσεις και καλύτερη κάλυψη κινδύνων.

, με αυξημένες αποζημιώσεις και καλύτερη κάλυψη κινδύνων. Ρύθμιση αγροτικών δανείων, που δίνει ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, σημειώνοντας ότι η εποχή των παθητικών επιδοτήσεων τελειώνει και τη θέση της παίρνουν οι επενδύσεις. Όπως ανέφερε, υλοποιούνται προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, τη μεταποίηση και την ενίσχυση της ρευστότητας, με στόχο μια πιο ανταγωνιστική γεωργία.

Παράλληλα, ο κ. Κέλλας στάθηκε στην ανάγκη ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, επισημαίνοντας ότι «χωρίς νέους, δεν υπάρχει αύριο», ενώ αναφέρθηκε στα ενισχυμένα προγράμματα νέων αγροτών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Τόνισε επίσης τον ρόλο της γνώσης και της τεχνολογίας, με την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης και καινοτομίας για τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του νερού και των υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς νερό δεν υπάρχει γεωργία». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 και τα εκτεταμένα έργα που υλοποιούνται, με επίκεντρο τη Θεσσαλία, ενώ αναφέρθηκε και στην επανεκκίνηση της διαδικασίας για τη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για διαφάνεια στην αγορά και προστασία των ελληνικών προϊόντων, με ενίσχυση των ελέγχων και συστήματα ιχνηλασιμότητας, καθώς και τη σημασία της πράσινης μετάβασης, με έμφαση σε ανθεκτικές καλλιέργειες, εξοικονόμηση πόρων και ενεργειακή αυτονομία.

Ο ΥφΑΑΤ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και προοπτικής: «Σήμερα, από το Κιλελέρ, δεν τιμούμε μόνο το παρελθόν. Δεσμευόμαστε για το αύριο. Ένα αύριο όπου ο αγρότης θα μπορεί να ζει από τη δουλειά του και η ελληνική γη θα συνεχίσει να παράγει».