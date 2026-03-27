Χρ. Κέλλας: «Στρατηγικός πυλώνας ο ελληνικός οίνος – Επενδύουμε στην αξία και την εξωστρέφεια»

Τη στρατηγική σημασία του ελληνικού αμπελοοινικού τομέα για την αγροτική οικονομία και την εξαγωγική ταυτότητα της χώρας ανέδειξε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, κατά τον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Αργυρώ Ζέρβα.

Όπως υπογράμμισε, ο κ. Κέλλας ο ελληνικός οίνος αποτελεί προϊόν ποιότητας, πολιτισμού και εξωστρέφειας, με σταθερά ενισχυόμενη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου, καθώς το 2025 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12% σε ποσότητα, ενώ σε επίπεδο πενταετίας καταγράφεται άνοδος τόσο σε αξία (+6,7%) όσο και σε ποσότητα (+2,2%). Παράλληλα, οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα των εξαγωγών, με αύξηση 18,6% το ίδιο έτος.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η κλιματική κρίση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τον κλάδο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η απάντηση της Πολιτείας είναι σαφής: σχέδιο, προσαρμογή και ενίσχυση.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το πλέγμα στήριξης μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τονίζοντας ότι η ενίσχυση του τομέα είναι συγκεκριμένη και μετρήσιμη, με ετήσιους πόρους που κατευθύνονται σε κρίσιμους άξονες:

8,4 εκατ. ευρώ για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

7,2 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στον οινοποιητικό τομέα

5 εκατ. ευρώ για προώθηση σε τρίτες χώρες

1,4 εκατ. ευρώ για ενημέρωση και εκπαίδευση

Παράλληλα, υλοποιούνται προγράμματα προώθησης συνολικού ύψους άνω των 10,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία του ελληνικού κρασιού σε αγορές υψηλής αξίας.

Ο κ. Κέλλας έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη μετάβαση από την ποσότητα στην αξία, επισημαίνοντας ότι «δεν αρκεί να αυξάνουμε την ποσότητα – πρέπει να αυξάνουμε και την αξία του προϊόντος». Στην κατεύθυνση αυτή, δίνεται έμφαση στους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, στη βελτίωση της ποιότητας και στη στρατηγική τοποθέτηση του ελληνικού κρασιού σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τις ελληνικές ποικιλίες να λειτουργούν πλέον ως ισχυροί «πρεσβευτές» της χώρας στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη του αμπελώνα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιλέγει τη συρρίκνωση της καλλιέργειας, αλλά επενδύει στη διατήρηση της παραγωγής, στην ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών και στη βιωσιμότητα της υπαίθρου. «Ο αμπελώνας είναι ταυτόχρονα παραγωγή, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα είναι η περαιτέρω αξιοποίηση της δυναμικής του ελληνικού οίνου, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών, τη διεύρυνση της παρουσίας σε νέες αγορές και την αύξηση της μέσης αξίας του προϊόντος. Όπως τόνισε, το Υπουργείο παραμένει ανοιχτό σε συνεργασία με τον κλάδο, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδίου.

Χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Αργυρώ Ζέρβα, η οποία αναφέρθηκε στο πλαίσιο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023–2027. Όπως τόνισε, οι παρεμβάσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ αξιοποιούνται συνδυαστικά, καλύπτοντας το σύνολο της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την πρωτογενή παραγωγή έως τη μεταποίηση και την εμπορία, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών προγραμμάτων LEADER.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νέα παρέμβαση για την προστασία του Αττικού αμπελώνα, η οποία εντάχθηκε πρόσφατα στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, στηρίζοντας το εισόδημα των παραγωγών και τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου. Παράλληλα, ανέδειξε τον οινοτουρισμό ως πεδίο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι επόμενο βήμα αποτελεί η ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών, αξιοποιώντας την εμπειρία των προγραμμάτων LEADER και των διατοπικών δράσεων.