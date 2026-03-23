Ανησυχία για τον αφθώδη – Παρέμβαση του Β. Κόκκαλη με ερώτηση στη Βουλή για άμεσα μέτρα στήριξης

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της εμφάνισης αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με φόντο τις σοβαρές επιπτώσεις που ήδη καταγράφονται στον πρωτογενή τομέα του νησιού.

Όπως επισημαίνεται, η επιβεβαίωση κρούσματος της εξαιρετικά μεταδοτικής ζωονόσου, μετά από δεκαετίες απουσίας από τη χώρα, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβος, ενώ οι συνέπειες στην τοπική οικονομία θεωρούνται ήδη σημαντικές. Η νόσος πλήττει άμεσα το ζωικό κεφάλαιο και οδηγεί στην επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων, τα οποία επηρεάζουν τόσο την παραγωγή όσο και τη διάθεση προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ερώτηση, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις στις μετακινήσεις ζώων, περιορισμοί στη διακίνηση γάλακτος και κρέατος, καθώς και εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές. Αν και κρίνονται απαραίτητα για τον περιορισμό της εξάπλωσης, τα μέτρα αυτά επιφέρουν σοβαρές οικονομικές απώλειες στους κτηνοτρόφους, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ενόψει της πασχαλινής αγοράς.

Παράλληλα, αναδεικνύονται προβληματισμοί σχετικά με την επάρκεια των ελέγχων, τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την ανάγκη ταχείας και αποτελεσματικής ιχνηλάτησης πιθανών εστιών. Επιπλέον, επισημαίνεται ο κίνδυνος δυσφήμησης των τοπικών προϊόντων και διατάραξης της αγοράς, εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη και συντονισμένη κρατική παρέμβαση.

Ο Λαρισαίος βουλευτής τονίζει ότι η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας του νησιού και ότι οι παραγωγοί βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να διευκρινίσει ποια άμεσα μέτρα έχουν ληφθεί για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ιχνηλάτησης και ελέγχου των εκτροφών, καθώς και με ποιον τρόπο θα ενισχυθούν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Ταυτόχρονα, θέτει το ζήτημα της άμεσης οικονομικής στήριξης των πληγέντων, ζητώντας να αποσαφηνιστεί εάν προβλέπονται αποζημιώσεις για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος, αλλά και ποια μέτρα σχεδιάζονται για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των τοπικών προϊόντων της Λέσβου.