Σέρρες: Στα ύψη οι τιμές των οπωροκηπευτικών – 4 ευρώ η ντομάτα, έως 9 ευρώ τα ντοματίνια

Στα ύψη ανεβαίνουν οι τιμές των οπωροκηπευτικών λόγω των αυξήσεων στο κόστος ενέργειας.

Από τις 9 Μαρτίου μέχρι σήμερα, οι τιμές σε ντομάτες, πιπεριές για γεμιστά, για τηγάνισμα, φλωρίνης και μελιτζάνες έχουν παρουσιάζουν μία αύξηση της τάξεως του 30%, όπως τόνισε στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος», ο πρόεδρος οπωρολαχανοπωλών Σερρών, Βασίλης Αγιάνογλου.

Επίσης, τόνισε πως τα ντοματίνια φτάνουν στα 8,5-9 ευρώ στο ράφι του μανάβικου της γειτονιάς, με τα προϊόντα, που έρχονται από την Κρήτη να παρουσιάζουν έξτρα αύξηση λόγω του κόστους μεταφοράς.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, έχει επιστρέψει το τεφτέρι για τις αγορές ενώ τα μανάβικα της γειτονιάς χάνουν πελάτες από ανθρώπους, που ντρέπονται να ψωνίσουν μικρές ποσότητες προϊόντων κι έτσι επιλέγουν το σούπερ μάρκετ, όπου τα πράγματα είναι πιο απρόσωπα.