Χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΣΣ-ΚΑΠ με επιδότηση επιτοκίου άνω του 4%

Το περίγραμμα και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ-ΚΑΠ 2023-2027 έδωσε στις δύο τεχνικές εκδηλώσεις, που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (27 Μαρτίου και 3 Απριλίου, αντίστοιχα), ο Γιάννης Δανιηλίδης, προϊστάμενος Μονάδας Χρηματοδοτικών Εργαλείων Διαχείρισης Κινδύνων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ.

Αρχικά, τόνισε ότι για τα καινούρια χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα υλοποιηθούν στο ΣΣ-ΚΑΠ έγινε πρώτα μια μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία διαπιστώθηκε το πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στον πρωτογενή τομέα, ύψους 3-3,5 δισ. ευρώ.

Στη συνέχεια, έκανε έναν απολογισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων της προηγούμενης περίοδου υλοποίησης, που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και «ήταν, σε γενικές γραμμές, επιτυχημένη», όπως είπε, καθώς διατέθηκαν 51 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις και 65 εκατ. ευρώ σε μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ.

Στη νέα προγραμματική περίοδο, θα ισχύουν ως κίνητρα εξ αρχής η επιδότηση επιτοκίου (στα προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία προστέθηκε στο τέλος) και η χρηματοδότηση της τεχνικής στήριξης. Επίσης, θα προστεθεί πιλοτικά ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για νέους γεωργούς, όπως έχει ήδη προναναγγελθεί με δάνεια έως 50.000 ευρώ. Έτσι, η «παλέτα» των προγραμμάτων, που θα μπορούν να ενισχυθούν από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΣΣ-ΚΑΠ, διευρύνεται και περιλαμβάνει: Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Leader (επενδύσεις στη μεταποίηση), Θερμοκήπια, Νέους Αγρότες.

Τελικοί αποδέκτες

Σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, τα χρηματοδοτικά εργαλεία των εγγυήσεων και των μικρών δανείων θα έχουν ως τελικούς αποδέκτες: Επαγγελματίες αγρότες, νομικά πρόσωπα με γεωργική δραστηριότητα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου και επιχειρήσεις. Ενώ τα χρηματοδοτικά εργαλεία εγγύησης για νέους γεωργούς θα έχουν ως τελικούς αποδέκτες: Φυσικά πρόσωπα έως 40 ετών.

Τελικοί αποδέκτες χρηματοδοτικών εργαλείων θα μπορούν να είναι και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά με προτεραιότητα στις άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Τα νέα χαρακτηριστικά ανά εργαλείο:

Εγγύηση πρώτης ζημίας με ανώτατο όριο

• Προϋπολογισμός 80 εκατ. ευρώ (μόχλευση επενδύσεων έως 250 εκατ. ευρώ).

• Επενδυτικά δάνεια από 25.000 έως 3.500.000 ευρώ.

• Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης από 25.000 έως 500.000 ευρώ.

• Εγγύηση στο 70% για κάθε δάνειο, που θα καταστεί μη εξυπηρετούμενο, μέχρι ποσοστό 20% του χαρτοφυλακίου.

• Επιδότηση επιτοκίου 4% για 4 έτη. Ουσιαστικά, για ένα τυπικό επιτόκιο 7%, θα υπάρχει μειωμένο επιτόκιο κάτω του 3%.

• Περίοδος χάριτος.

• Συμβουλευτική υποστήριξη από 800 ευρώ ανά σύμβαση.

• Μείωση επιτοκίου και μείωση εξασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, το επιτόκιο λόγω εγγύησης είναι συνήθως μειωμένο κατά 0,5-1,0% συν την επιδότηση επιτοκίου. Επίσης, οι εξασφαλίσεις που θα ζητούν οι τράπεζες θα είναι πολύ μικρές, ακόμα και μηδενικές, ανάλογα με το τελικό ποσό του δανείου.

Μικρά δάνεια με επιμερισμό του κινδύνου

• Προϋπολογισμός 60 εκατ. ευρώ (μόχλευση επενδύσεων έως 95 εκατ. ευρώ).

• Επενδυτικά δάνεια από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

• Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

• Συμμετοχή του ΣΣ-ΚΑΠ σε ποσοστό 50% για κάθε δάνειο. Το επιτόκιο για τη συμμετοχή του Ταμείου (το μισό ποσό) είναι μηδενικό. Στο υπόλοιπο μισό του δανείου παρέχεται επιδότηση ολόκληρου του επιτοκίου για 2 έτη.

• Περίοδος χάριτος.

• Συμβουλευτική υποστήριξη 800 ευρώ ανά σύμβαση.

• Οι τράπεζες θα ζητούν μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις, όχι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Εγγύηση πρώτης ζημίας για νέους γεωργούς

Το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο είναι πιλοτικό και αφορά μόνο νέους γεωργούς, έως 40 ετών. Σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με τον κ. Δανιηλίδη, θα αφορά συνολικό ποσό 20 εκατ. ευρώ και 300 έως 400 δανειακές συμβάσεις.

Η στήριξη θα αποτελείται από ένα δάνειο (έως 50.000 ευρώ) και μια μη επιστρεπτέα ενίσχυση (έως 40.000 ευρώ).

Πιο αναλυτικά:

• Προϋπολογισμός 20 εκατ. ευρώ (μόχλευση επενδύσεων έως 34 εκατ. ευρώ).

• Στήριξη έως 90.000 ευρώ (δάνειο και μη επιστρεπτέα ενίσχυση).

• Εγγύηση 80% για κάθε δάνειο που θα καταστεί μη εξυπηρετούμενο, μέχρι ποσοστό 25% του χαρτοφυλακίου.

• Δάνειο μεγαλύτερο από τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση.

• Περίοδος χάριτος.

• Συμβουλευτική υποστήριξη από 800 ευρώ.

• Μείωση επιτοκίου και μείωση εξασφαλίσεων (ακόμα και μηδενικές ανάλογα το ποσό).

Θα χρειάζεται η υποβολή business plan

Όπως διευκρινίζει ο κ. Δανιηλίδης, για να εκταμιευτεί το ποσό του δανείου θα ζητείται μαζί με την αίτηση από τον αιτούμενο ένα (μικρό) επιχειρηματικό σχέδιο και παραστατικά δαπανών (όχι κατ’ ανάγκην εξοφλημένων).

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να παρέχουν στήριξη ακόμα και για μεταχειρισμένο εξοπλισμό, για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο ή και για αγορά γης (έως 10% στο εργαλείο εγγυήσεων και έως 5% του μικροδανείου, έως 100% και στα δύο αν είναι γεωργός νεαρής ηλικίας). Πιο αναλυτικά είναι επιλέξιμες:

• Δαπάνες Παρέμβασης ΣΣ ΚΑΠ – Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες που περιγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο των σχετικών Παρεμβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ (Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις) είτε το χρηματοδοτικό εργαλείο συνδυάζεται με επιχορήγηση είτε όχι.

• Μεταχειρισμένος εξοπλισμός – Κάθε είδους μεταχειρισμένος εξοπλισμός που συνάδει με τη μορφή της επιχείρησης του τελικού αποδέκτη.

• Ζωικό και φυτικό κεφάλαιο – Ζωικό κεφάλαιο, μονοετείς, πολυετείς καλλιέργειες.

• Αγορά γης

– Το 10% του δανείου για εγγυήσεις,

– το 5% του δανείου για μικροπιστώσεις ή

– όλο το ποσό από τις εγγυήσεις για νεοεισερχόμενους γεωργούς νεαρής ηλικίας και

– όλο το ποσό από τις εγγυήσεις και τα μικροδάνεια για εγκεκριμένους δικαιούχους και τελικούς αποδέκτες γεωργούς νεαρής ηλικίας

• Κεφάλαιο κίνησης – Αυτόνομο κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν συνοδεύεται απαραίτητα από επενδυτικές δαπάνες (έως 300.000 ευρώ για περίοδο 3 οικονομικών ετών)

• ΦΠΑ

– Στις εγγυήσεις και στα μικροδάνεια ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος είτε είναι ανακτήσιμος είτε όχι.

– Στις εγγυήσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Πότε θα είναι έτοιμα

Αν και δεν προσδιόρισε πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμα στους τελικούς αποδέκτες τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο κ. Δανιηλίδης έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα σε αδρές γραμμές μέχρι την ενεργοποίησή τους.

Είπε, λοιπόν, ότι «έχει υπογραφεί η συμφωνία χρηματοδότησης με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και αναμένεται η τροποποίηση της συμφωνίας σε κάποια, το σχέδιο της οποίας έχουμε ολοκληρώσει και αναμένουμε την τελική έγκριση.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η πρόσκληση των συνεργαζόμενων τραπεζών, με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία έχει ετοιμάσει το σχέδιο της πρόσκλησης. Χρειαζόμαστε, επίσης, να ολοκληρωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα υποδοχής των αιτήσεων, που είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλό στάδιο ωριμότητας. Τέλος, στη διάθεση του συμβούλου του δικαιούχου θα υπάρχει ένα έγγραφο, ένας οδηγός εφαρμογής, που θα περιγράφει τα βασικά σημεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, έτσι ώστε πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε την εφαρμογή τους».