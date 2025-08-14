Χρηματοδότηση 14 εκατ. ευρώ για έργα φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία

Υπεγράφη πρόσφατα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τη χρηματοδότηση της Hellenic Natural Gas Distribution – Hengas AE, μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο την ανάπτυξη και την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9 εκατ. ευρώ (64,2%) επιχορηγούνται. Αναλυτικά, τα έργα αφορούν:

Την ανάπτυξη δικτύου στους δήμους Βελβεντού, Βοΐου και Σερβίων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,4 εκατ. ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέλθει έως 8 εκατ. ευρώ (64,7%), ενώ το δίκτυο αναμένεται να καλύψει 41 χλμ. χαμηλής πίεσης και οι συνδέσεις αφορούν 200 καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς).

Την επέκταση δικτύου στον Δήμο Δεσκάτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η επιχορήγηση θα ανέλθει έως 1 εκατ. ευρώ (64,5%), το δίκτυο σε +3.800 μέτρα χαμηλής πίεσης, ενώ οι συνδέσεις αφορούν 400 οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές.

Η χρηματοδότηση για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του ΥΠΕΝ και ο τελικός προϋπολογισμός θα οριστικοποιηθεί με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες και το κανονιστικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, με στόχο την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, τη βελτίωση των υποδομών και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.