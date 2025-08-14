Χρηματοδότηση 14 εκατ. ευρώ για έργα φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία
Υπεγράφη πρόσφατα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τη χρηματοδότηση της Hellenic Natural Gas Distribution – Hengas AE, μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο την ανάπτυξη και την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9 εκατ. ευρώ (64,2%) επιχορηγούνται. Αναλυτικά, τα έργα αφορούν:
- Την ανάπτυξη δικτύου στους δήμους Βελβεντού, Βοΐου και Σερβίων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,4 εκατ. ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέλθει έως 8 εκατ. ευρώ (64,7%), ενώ το δίκτυο αναμένεται να καλύψει 41 χλμ. χαμηλής πίεσης και οι συνδέσεις αφορούν 200 καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς).
- Την επέκταση δικτύου στον Δήμο Δεσκάτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η επιχορήγηση θα ανέλθει έως 1 εκατ. ευρώ (64,5%), το δίκτυο σε +3.800 μέτρα χαμηλής πίεσης, ενώ οι συνδέσεις αφορούν 400 οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές.
Η χρηματοδότηση για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του ΥΠΕΝ και ο τελικός προϋπολογισμός θα οριστικοποιηθεί με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες και το κανονιστικό πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
Επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, με στόχο την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, τη βελτίωση των υποδομών και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.