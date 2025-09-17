Κέλλας σε Κόκκαλη στη Βουλή: «Παραπληροφόρηση και ανευθυνότητα – Δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο»

Σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων απάντησε στη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ΄΄οτι τα υπάρχοντα εμβόλια για την ζωονόσο δεν έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο υφυπουργός κατήγγειλε ευθέως την προσπάθεια του κ. Κόκκαλη να σπείρει σύγχυση στους κτηνοτρόφους, προτείνοντας λύσεις που δεν εφαρμόζονται πουθενά στην Ευρώπη και που θα οδηγούσαν σε καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδο.

«Η Τουρκία και εμβολιάζει και ευλογιά έχει και ζώα θανατώνει. Αυτό είναι το “μοντέλο” που εισηγείστε;» τόνισε ο κ. Κέλλας και πρόσθεσε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια δεν είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας και δεν είναι ιχνηθετικά με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διάκριση εάν ένα ζώο είναι εμβολιασμένο ή νοσεί.

«Ο εμβολιασμός δεν σταματά τις θανατώσεις. Αντιθέτως, τις πολλαπλασιάζει, γιατί δεν ξεχωρίζουμε τα υγιή από τα μολυσμένα. Όποιος ζητάει σήμερα εμβολιασμό, ζητάει επί της ουσίας περισσότερες θυσίες κοπαδιών και ταυτόχρονα βάζει σε κίνδυνο το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα, και τις εξαγωγές μας», επεσήμανε.

Με αιχμηρή αναφορά στην ανευθυνότητα της αντιπολίτευσης, ο κ. Κέλλας υπογράμμισε: «Όλοι οι κτηνίατροι είναι αντίθετοι. Βρείτε μου έναν υπεύθυνο επιστήμονα που να στηρίζει αυτή την παράλογη πρόταση. Να έρθει στο Υπουργείο να μας το εξηγήσει. Ας το κάνει και εγγράφως. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν το υπερασπίστηκε επιστημονικά. Κι εσείς τη φέρνετε στη Βουλή ως δήθεν λύση; Αυτό είναι παραπληροφόρηση».

Ο υφυπουργός υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση εμβολιασμού μιλάει για απαγορεύσεις στις μετακινήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων και πρόσθετους περιορισμούς σε ζώα και προϊόντα που προέρχονται από όλη την επικράτεια της Ελλάδος και προορίζονται για άλλη κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

«Όσοι παριστάνουν τους υπερασπιστές των κτηνοτρόφων, ας εξηγήσουν στους ίδιους τους παραγωγούς ποιος θα πληρώσει το τίμημα, όταν θα κλείσουν οι αγορές. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε με έμφαση.

Ο κ. Κέλλας έδωσε έμφαση στις οικονομικές ενισχύσεις και την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων. Όπως τόνισε, «ήδη καταβάλαμε υπερδιπλάσιες ενισχύσεις σε σχέση με το 2023», με 100% αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα, κάλυψη των ζωοτροφών και των λειτουργικών δαπανών, αλλά και χρηματοδοτικό εργαλείο de minimis ύψους 63 εκατ. ευρώ. «Αυτή είναι η διαφορά μας: εμείς στηρίζουμε στην πράξη, εσείς επενδύετε στην κινδυνολογία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Κέλλας τόνισε: «Η χώρα δεν θα μπει σε περιπέτειες για χάρη κομματικών κορωνών. Ο εμβολιασμός δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει την ελληνική κτηνοτροφία με ανεύθυνες προτάσεις. Η λύση είναι μία: αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, συνεργασία όλων, στήριξη των παραγωγών και αναγνώριση του έργου των κτηνιάτρων. Έτσι θα νικήσουμε την ευλογιά, όπως κάναμε και με την πανώλη».

Ολόκληρη η απάντηση του ΥφΑΑΤ Χρήστου Κέλλα