«Ανοιχτά Ζυθοποιεία» σε όλη την Ελλάδα: Ζήσε την εμπειρία της μπύρας από …μέσα!

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών και τα Μέλη της ανανεώνουν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 το ετήσιο ραντεβού τους με τους λάτρεις της μπύρας – και όχι μόνο – για να μοιραστούν την κοινή τους αγάπη για το πιο δημοφιλές ποτό, την μπύρα.

Η δράση “Ανοιχτά Ζυθοποιεία”, που πραγματοποιείται φέτος για 6η χρονιά, είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, η οποία έχει καθιερωθεί μια φορά τον χρόνο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Τι είναι τα “Ανοιχτά Ζυθοποιεία”

Τα “Ανοιχτά Ζυθοποιεία” προσκαλούν το κοινό να επισκεφθεί ορισμένες από τις σημαντικότερες ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες της χώρας. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία:

να γνωρίσουν τον ζύθο, τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του,

να μάθουν για τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και τις πρώτες ύλες της ζυθοποίησης,

να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους πίσω από την παραγωγή,

και, κυρίως, να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη μπύρας και να ανακαλύψουν τα στοιχεία που τα κάνουν να ξεχωρίζουν.

Ζυθοποιεία-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών που συμμετέχουν στη δράση το 2025:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ στη Λάρισα

Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία

Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης

Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

Μικροζυθοποιία Local streets beer στον Βόλο

Μικροζυθοποιία Μυκόνου στη Μύκονο

Μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας Ad Σάκος Lasocki Greece – Glami.gr

Ολυμπιακή Ζυθοποιία στη Ριτσώνα Εύβοιας

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

Siris Craft Brewery στις Σέρρες

Εκδηλώσεις & εμπειρίες στα ζυθοποιεία

Ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και εμφιάλωσης των ζυθοποιείων

Καθοδηγούμενη γευστική δοκιμή διαφορετικών τύπων μπύρας, για να γνωρίσουν οι επισκέπτες τον τρόπο με τον οποίο δοκιμάζεται κάθε μπύρα και να μάθουν τα χαρακτηριστικά της

Γνωριμία και συζήτηση με τους ζυθοποιούς

Γευστική δοκιμή σε νέες αλλά και σε γνωστές ετικέτες της αγοράς, καθώς και φρέσκιας μπύρας, απευθείας από το καζάνι του ζυθοποιού

Χρήσιμες πληροφορίες

Η είσοδος στα ζυθοποιεία και η συμμετοχή στις ξεναγήσεις και στις γευστικές δοκιμές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ζυθοποιείων που συμμετέχουν είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών.

Για ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες απαιτείται προεγγραφή ή/και τηρείται σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων. Συνιστάται η απευθείας επικοινωνία με το ζυθοποιείο που επιθυμεί να επισκεφθεί ο ενδιαφερόμενος.