Χριστούγεννα στα μπλόκα

Στο άνοιγμα των διοδίων σε όλη την Ελλάδα το περασμένο Σαββατοκύριακο και με συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων τη Δευτέρα συνεχίστηκαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες μπήκαν στην τρίτη τους εβδομάδα.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και καταγγέλλουν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να τους οδηγήσει σε έναν προσχηματικό διάλογο για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους. Από την Τρίτη, οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην άκρη του δρόμου, προκειμένου να διευκολύνουν τους εκδρομείς για τις μετακινήσεις τους, ενόψει των Χριστουγέννων, ανταποδίδοντας με τον τρόπο αυτόν τη στήριξη που είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Προειδοποιούν, δε, την Αστυνομία να μη δημιουργήσει προσκόμματα στη διέλευση των εκδρομέων.

Το προσεχές Σάββατο θα υπάρξουν νέες γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα για να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις τους. Στη Θεσσαλία, το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας στην απαγόρευση διέλευσης μόνο των φορτηγών από τη σήραγγα των Τεμπών. «Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65 στην Καρδίτσα, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Η κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση φούντωσε τις προηγούμενες ημέρες, μετά την άρνησή τους να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό.

Λάδι στη φωτιά «έριξαν» και οι διαρροές που προήλθαν από κυβερνητικούς κύκλους για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από τα Μάλγαρα. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει.

Ανάλογες αποκαλύψεις και για άλλους συναδέλφους τους, που ηγούνται των κινητοποιήσεων, αναμένουν οι αγροτοσυνδικαλιστές, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο περίφημος διάλογος απομακρύνεται ακόμη περισσότερο.

Δηλώσεις

Στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους οι συνδικαλιστές των αγροτών, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, σημειώνοντας για ακόμα μία φορά την αντίθεσή τους «στον προσχηματικό διάλογο της κυβέρνησης», όπως τον χαρακτήρισαν, διευκρινίζοντας πως «τα προβλήματα σε διάφορους κλάδους τα δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική» και πως «εμείς ανοίγουμε τον δρόμο για την επιβίωση της υπαίθρου». Υπογράμμισαν, ακόμα, πως «συνεχίζουμε ανυποχώρητοι τον αγώνα μας, με αιτήματα για την επιβίωσή μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, παρά να ενισχύσουμε τις δράσεις μας απέναντι στην αδιάλλακτη στάση της κυβέρνησης».

Ο Καρδιτσιώτης αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας επέμεινε στα αιτήματα των αγροτών, που αφορούν φθηνό πετρέλαιο και ρεύμα. Αναφερόμενος στα λόγια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης –ότι είχε υλοποιήσει αυτό το αίτημα πριν από δύο χρόνια–, ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας είπε: «Το 60% του κόσμου δεν πλήρωνε αγροτικό ρεύμα με την τιμή που λέει. Γιατί είχε διακανονισμό. Γιατί έχουμε οφειλές. Αντίστοιχα, μίλησε ο υπουργός για το Μέτρο 23 για το 2024. Είναι πάρα πολύς κόσμος που δεν πήρε τα χρήματα. Είναι το Μέτρο 5.2 για κτηνοτρόφους από τον Daniel. Δεν ίσχυσε ποτέ. Πώς να έχουμε εμπιστοσύνη;».

Τόνισε, επιπλέον, ότι δεν γίνεται τη μία μέρα η κυβέρνηση να καλεί τους αγρότες σε διάλογο και την άλλη να δέχονται απειλές όσοι βγαίνουν να διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήματά τους, ενώ απαίτησε να σταματήσει τώρα η κυβέρνηση να στέλνει δικογραφίες.

Από βδομάδα οι επόμενες κινήσεις

Σήμερα, Τετάρτη (24/12) μεσημέρι, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, οι Θεσσαλοί αγροτοσυνδικαλιστές πρόκειται να αναφερθούν στις τελευταίες εξελίξεις με την κυκλοφορία στα μπλόκα, αλλά και να προσδιορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, οι οποίες λόγο των εορτών των Χριστουγέννων προσδιορίζονται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Έλεγχος για τις επιδοτήσεις του Κώστα Ανεστίδη Σε μία κίνηση απελπισίας προχώρησε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Κώστας Ανεστίδης, εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, είχε δεχτεί πολλά και πιεστικά τηλεφωνήματα από κομματικά στελέχη της ΝΔ για να πείσει τους αγρότες των Μαλγάρων –και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα– να προσέλθουν στον διάλογο, τον οποίο ζήτησε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Λίγες μέρες αφότου αρνήθηκε και αφού πήρε τις επιδοτήσεις που δικαιούνταν με βάση τη δήλωση ΟΣΔΕ που έκανε το 2025 (με 16 αγροτεμάχια ιδιόκτητα και ένα νοικιασμένο), έμαθε –στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού Star την Κυριακή– ότι είναι ελεγχόμενος από την ΑΑΔΕ για παράνομες επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025. Μάλιστα, στις 17 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε και το ποσό της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου, που δικαιούται με βάση τα τιμολόγια που προσκόμισε, για το 2025. Το περίεργο δεν είναι ότι ελέγχεται για τις επιδοτήσεις που έλαβε. Το περίεργο είναι ότι, ενώ η ΑΑΔΕ έχει εντολή να ελέγξει όλα τα ΑΦΜ που λαμβάνουν υψηλά ποσά επιδοτήσεων, τελικά «διαρρέει» στα κανάλια το όνομα του κ. Ανεστίδη λίγες μέρες αφότου εκείνος αρνήθηκε να προσέλθει σε διάλογο. Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, οι έλεγχοι και οι δεσμεύσεις ΑΦΜ γίνονται από την ΑΑΔΕ σε δύο «κύματα» κατά προτεραιότητα: Πρώτα σε πρόσωπα που λάμβαναν τα τελευταία χρόνια πάνω από 100.000 ευρώ ετησίως και σε δεύτερο χρόνο σε όσα πρόσωπα λάμβαναν πάνω από 50.000 ευρώ ετησίως. Οι επιδοτήσεις του κ. Ανεστίδη για το 2023 ήταν 35.251 ευρώ και το 2024 26.284 ευρώ και, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, είναι οι νόμιμες με βάση τα δικαιώματα που έχει από την περίοδο 2006-2007. Τη Δευτέρα το βράδυ, με εισαγγελική εντολή δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Ανεστίδη, κινητά και ακίνητα, όπως μετέδωσε ο Σκάι, μέσα από το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

ΠΕΜ: «Η κυβέρνηση κρατά κλειστούς τους δρόμους και ταλαιπωρεί τον λαό»

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ) καταγγέλλει την κυβέρνηση για «συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε “όμηρο” και τον αγρότη σε “εχθρό”». Αναλυτικά η συνέχεια της ανακοίνωσης:

«Την ίδια τακτική ακολούθησε [η κυβέρνηση] και σήμερα, στη μεγάλη κινητοποίηση του μπλόκου Νίκαιας, με τη συμμετοχή του μπλόκου Ε65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη, παρά τη διαβεβαίωση και απόφαση του μπλόκου να επιτρέψει τη διέλευση των ΙΧ και λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας, σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων.

Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση, αλλά επιτρέποντας τη διέλευση των ΙΧ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στη Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο. Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως π.χ. συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας.

Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό.

Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω. Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό. Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες, ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας.

Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα. Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια».