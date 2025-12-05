Έκοψαν τη χώρα στα δύο οι αγρότες

Ένδοξες στιγμές του παρελθόντος θυμίζουν τα μπλόκα που έχουν στήσει οι Θεσσαλοί αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας (Λάρισα-Μαγνησία) και στον Ε65, στο ύψος της Καρδίτσας, καθώς η παρουσία χιλιάδων τρακτέρ (σ.σ. υπολογίζονται πάνω από 4.000 συνολικά) ανάγκασε την αστυνομία να προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κόβοντας ουσιαστικά την Ελλάδα στα δύο – συγκοινωνιακά. Στις επάλξεις του αγώνα για επιβίωση και αξιοπρέπεια βρίσκονται και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στο ρεπορτάζ της «ΥΧ».

Θεσσαλία: Η μαζικότερη συμμετοχή των τελευταίων ετών σε Νίκαια και Καρδίτσα

H έναρξη των κινητοποιήσεων στο μπλόκο της Nίκαιας την περασμένη Kυριακή ήταν επεισοδιακή, καθώς οι αγρότες συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ στην προσπάθειά τους να βγουν στην εθνική οδό με τα τρακτέρ. Τελικά, ανέβηκαν περπατώντας, διακόπτοντας την κυκλοφορία. Αντιθέτως, οι συνάδελφοί τους στην Καρδίτσα, με μία καταδρομική επιχείρηση, κατάφεραν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 με τα αγροτικά τους μηχανήματα. Μικρότερα μπλόκα έστησαν την Τετάρτη (3/12) στον κόμβο Μεγαλοχωρίου οι αγρότες των Τρικάλων, ενώ ακόμη ένα μπλόκο αναμένεται να στηθεί στις Μικροθήβες από αγρότες του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας. Στο μεταξύ, χθες (4/12) το μεσημέρι, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες έδωσαν μαχητικό «παρών» στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, την ώρα που δικάζονταν οι αγρότες οι οποίοι συνελήφθησαν την προηγούμενη Κυριακή, κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στο σημείο όπου θα στηνόταν το μπλόκο.

Σήμερα, Παρασκευή (5/12), αντίστοιχη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στα δικαστήρια της Καρδίτσας, σε συμπαράσταση του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα, ο οποίος δικάζεται για τη συμμετοχή του στα περσινά μπλόκα.

Ενιαίο μέτωπο με τους κτηνοτρόφους

Στις τάξεις των αγροτών επικρατεί ικανοποίηση από το μέγεθος της κινητοποίησης και ενθουσιασμός από τον παλμό, αλλά και τη στήριξη της κοινωνίας στον αγώνα τους. Το ηθικό των αγροτών τονώθηκε περαιτέρω από την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο μπλόκο τους οι κτηνοτρόφοι, καθώς φαίνεται να διαμορφώνεται ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο πιέζει την κυβέρνηση να αλλάξει στάση και πολιτική. Φέτος, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν ενεργά και οι κτηνοτρόφοι, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την ευλογιά.

Η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας διοργάνωσε το μεσημέρι της Τρίτης δυναμική κινητοποίηση στην πλατεία της Λάρισας, όπου σε ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν σανό, καλαμπόκι και γάλα, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το μπλόκο της Νίκαιας για να εκφράσουν τις συμπαράστασή τους στους διαμαρτυρόμενους αγρότες.

Σε καθημερινή βάση, σωματεία και φορείς εκδίδουν ανακοινώσεις συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών, ενώ πολλές αντιπροσωπείες επισκέπτονται τους αγρότες στα μπλόκα. Όσον αφορά τη στρατηγική των συντονιστικών επιτροπών των μπλόκων, στην παρούσα φάση μία μετάβαση στην Αθήνα για τη διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου δεν φαίνεται στον ορίζοντα, με τους αγροτοσυνδικαλιστές να καλούν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να τους επισκεφθεί στα μπλόκα και να συνομιλήσει μαζί τους. «Δεν πηγαίνουμε, πλέον, σε υπουργεία. Ό,τι ήταν να κάνουμε στην Αθήνα το έχουμε κάνει. Τώρα περιμένουμε τον υπουργό εδώ, να δώσει απαντήσεις, και μετά θα ανοίξουμε τους δρόμους. Περιμένουμε τον πρωθυπουργό τον ίδιο», αναφέρουν.

Πρόσκληση στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς να έρθουν στη Θεσσαλία για να παρουσιάσουν τη στρατηγική τους για την αγροτική ανάπτυξη απηύθυνε και o περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος επισκέφθηκε και τα δύο μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους αγρότες. Το ίδιο έπραξαν και πολλοί αυτοδιοικητικοί.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Ενωμένοι στα μπλόκα της ανάγκης

Μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας στέλνουν καθημερινά γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τις Καστανιές Έβρου μέχρι το Κάτω Νευροκόπι Δράμας, σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση, που χαρακτηρίζεται από ομοψυχία και έχει ξεκάθαρο κίνητρο την ανάγκη για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Κατόπιν προσκλητηρίου από τον Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, περισσότερα από 200 τρακτέρ από τον Kεντρικό και Nότιο Έβρο παρατάχθηκαν την Τρίτη στο τελωνείο των Κήπων, στον συνοριακό σταθμό, και έκτοτε αποκλείουν φορτηγά διεθνών μεταφορών που εισέρχονται και εξέρχονται, αλλά επιτρέπουν την κίνηση ΙΧ και λεωφορείων.

«Στοχεύσαμε στην εμπορική δραστηριότητα, γιατί είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας και δεν θέλουμε να πλήξουμε τον τουρισμό και τις άλλες δραστηριότητες», σχολιάζει ο κτηνοτρόφος Κώστας Δουνάκης. Ως προς το μπλοκάρισμα στη μεταφορά τροφίμων, απαντά ότι πρέπει και οι έμποροι να πιέσουν με τη σειρά τους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κυβέρνηση για να μεταφερθεί το μήνυμα.

Αγρότες της Ροδόπης έστησαν τρακτέρ έξω από τα τρία βουλευτικά γραφεία (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά) με γραμμένο το σύνθημα «ή μαζί μας ή παραιτήσου». Με προσκλητήριο του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Κομοτηνής «Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», συγκεντρώθηκαν την Κυριακή με τρακτέρ στο 4ο χλμ. Κομοτηνής – Ξάνθης και έκλεισαν μέχρι τις 06.00 το πρωί το ρεύμα από Κομοτηνή προς Ξάνθη στην Εγνατία Οδό και η κυκλοφορία γινόταν ομαλά από την παλιά Εθνική Οδό.

Την Τρίτη, προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου, από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 16.00 το απόγευμα και την Τετάρτη από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι το βράδυ έκλεισαν την Εγνατία από τον Ανατολικό Κόμβο έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δυναμικά γεωργοί, κτηνοτρόφοι και πολλοί καπνοπαραγωγοί, με ενεργοποίηση από τον Συνεταιρισμό Καπνοπαραγωγών Θράκης. Επιπλέον, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ξάνθης προγραμμάτισε από την Τετάρτη συγκεντρώσεις τρακτέρ στις πλατείες των χωριών, σηματοδοτώντας την έναρξη των κινητοποιήσεων. Από τη μεριά του, ο Σύλλογος Αγροτών Δήμου Κάτω Νευροκοπίου ξεκίνησε χθες, Πέμπτη, συγκέντρωση στη διασταύρωση του Οχυρού Λίσσε με τρακτέρ που κατευθύνθηκαν στη διασταύρωση της Εξοχής, προς το τελωνείο, όπου συγκεντρώθηκαν και τρακτέρ από τη Δράμα, για την ενίσχυση του μπλόκου στην Εξοχή. Από σήμερα, Παρασκευή, θα συναποφασίσουν τον τρόπο κινητοποίησης. «Οι αποφάσεις θα είναι συλλογικές», τονίζουν. Από την αρχή ξεκαθάρισαν ότι θα επιτρέπουν τη διέλευση τουριστικών λεωφορείων και επισκεπτών για να μη δυσχεράνουν την πρόσβαση στην Ονειρούπολη της Δράμας.

Την Τρίτη, γεωργοί και κτηνοτρόφοι από συλλόγους της περιφέρειας συγκεντρώθηκαν στην Ελευθερούπολη Καβάλας, κατόπιν πρόσκλησης του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου. Εκεί, αποφασίστηκε και βγήκαν, χθες, Πέμπτη τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών και σήμερα, Παρασκευή, συγκεντρώνονται στον κόμβο της Εγνατίας στη Μουσθένη, από τον Σύλλογο Παγγαίου, και σε άλλα σημεία ανά νομό, όπως όρισαν οι αγροτικοί σύλλογοι.

Κοινός στόχος είναι να καταλήξουν σε μια μαζική και δυναμική κινητοποίηση, σε σημείο που θα ανακοινωθεί την τελευταία στιγμή, όπως μεταφέρει ο Σάββας Αργυράκης. Παράλληλα, οργανώθηκε κινητοποίηση με ΙΧ και λεωφορεία στο τελωνείο της Ξάνθης.

Τέλος, οι τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι του Βόρειου Έβρου αποφάσισαν το βράδυ της Τετάρτης τη μετατόπιση του χρόνου και του τόπου συγκέντρωσής τους με τρακτέρ, απόφαση που προβλέπει μπλόκο στον κόμβο του Ορμενίου, αντί των Καστανεών, σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, αντί της Κυριακής, που είχε αρχικά αποφασιστεί.

Τα αιτήματα Αναφορικά με τα αιτήματα των αγροτών, τα δύο βασικά που προτάσσονται στο διεκδικητικό πλαίσιο σχετίζονται με: Την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, των γεωργών λόγω χαμηλών τιμών των βασικών προϊόντων (βαμβάκι, σιτάρι) και των κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς.

Το διαχρονικό πρόβλημα του κόστους παραγωγής, που καθιστά ασύμφορη την πλειονότητα των καλλιεργειών. Σύμφωνα με το μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, Γιάννη Κουκούτση, «το χαμένο εισόδημα είναι αυτό που έχει βγάλει τους περισσότερους αγρότες στον δρόμο, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά το ταμείο είναι μείον. Εκτός από τις χαμηλές τιμές που καταγράφονται στη φυτική παραγωγή, υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα της ζωικής παραγωγής, με τα ζώα που χάθηκαν από την ευλογιά και δεν έχουν αποζημιωθεί». Σχετικά με το Μέτρο 23, που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την κάλυψη της οικονομικής ζημιάς σε μία σειρά από καλλιέργειες που επλήγησαν το 2025, ο ίδιος τονίζει ότι «υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε αγρότες που δεν δήλωσαν τον ΑΤΑΚ, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό στις δηλώσεις του 2024 και τώρα οδηγούνται σε έλεγχο· μια χρονοβόρα διαδικασία. Αμφιβάλλουμε αν αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2025, που θα πρέπει η χώρα να καταβάλει τα σχετικά κονδύλια». Και προσθέτει: «Το νερό και το αρδευτικό ζήτημα γενικότερα είναι επίσης ένα πρόβλημα, στο οποίο θεωρούμε ότι η κυβέρνηση μας εμπαίζει. Εφόσον έρθει ο πρωθυπουργός και το υπουργικό κλιμάκιο στη Θεσσαλία, θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους: Θέλουν ή όχι τον Αχελώο; Να μας εξηγήσουν γιατί καθυστερούν τα έργα ορεινής υδρονομίας, αλλά και τα περίφημα φράγματα που θα συγκρατήσουν τα νερά του χειμώνα. Αυτές τις ημέρες, που βρέχει, έχουμε την αγωνία στις υποδομές και στις καλλιέργειες μην πλημμυρίσουν τα χωράφια. Αν υπήρχαν όλα τα παραπάνω έργα –που είναι αντιπλημμυρικά–, θα ήμασταν πιο αισιόδοξοι για το καλοκαίρι σχετικά με την επάρκεια του νερού». Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Κουκούτση, οι αγρότες ζητούν: Aφορολόγητο πετρέλαιο, αλλά και τιμολόγηση στο ηλεκτρικό ρεύμα με 7 λεπτά την κιλοβατώρα «και όχι 9-11λ./kw, που ισχύει σήμερα, με διάφορες προϋποθέσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τη ρήτρα έγκαιρης πληρωμής το καλοκαίρι, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τότε η κάνουλα για τον παραγωγό οικονομικά στενεύει».

Κατάργηση του ουδέτερου ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, «για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτούς τους δύσκολους μήνες του χρόνου το πρόβλημα ρευστότητας και να μην είμαστε έρμαιο των διαθέσεων των εμπόρων, που αγοράζουν τα προϊόντα μας κοψοχρονιά, γνωρίζοντας τις μικρές οικονομικές αντοχές μας».

Κεντρική Μακεδονία: Τα μπλόκα γίνονται σύμβολο αντίστασης ενός πρωτογενούς τομέα που αρνείται να σιωπήσει

Από τη μία έως την άλλη άκρη της Κεντρικής Μακεδονίας, ο αγροτικός πληθυσμός στενάζει. Βγήκε στους δρόμους, παρέταξε τα τρακτέρ, τα μηχανήματα και τα αγροτικά οχήματά του, κοιμάται σε αυτοσχέδιες σκηνές και διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά του. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που διέρχεται η κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα, η οποία απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Το αγροτικό κίνημα φούντωσε από τα διόδια των Μαλγάρων, με περίπου 200 τρακτέρ που απέκλεισαν την ΠΑΘΕ, διακόπτοντας την κυκλοφορία στα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το στρατηγικό σημείο αποκλεισμού της εισόδου της Χαλκηδόνας, με συμμετοχή τοπικών αγροτικών συλλόγων, το Τελωνείο Ευζώνων στο Κιλκίς, με κλείσιμο του συνοριακού σταθμού με ισχυρή παρουσία τρακτέρ, τη Δοϊράνη, με ένα ακόμη αγροτικό μπλόκο να επηρεάζει την κίνηση προς Σκόπια, την Πέλλα, με μαζική συμμετοχή αγροτών στον κόμβο του Γυψοχωρίου και έως την Ημαθία. Με τις κινητοποιήσεις να αποκλείουν βασικούς οδικούς άξονες, η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται σε καθεστώς αποκλεισμού, με τα μπλόκα να γίνονται το σύμβολο αντίστασης ενός πρωτογενούς τομέα που αρνείται να σιωπήσει.

Στον κόμβο της Παραλίμνης στην Πέλλα, οι αγρότες αποφάσισαν να αναχωρήσουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα για το Τελωνείο Ευζώνων και να παραμείνουν εκεί. Στον κόμβο Νησελίου στην Ημαθία, οι αγρότες μπλόκαραν τρένο που μετέφερε σιτάρι από το εξωτερικό.

Στα Μάλγαρα, ο αντιπρόεδρος του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνος Ρούζιος, τόνισε πως οι κινητοποιήσεις δεν είναι απλώς μια διαμαρτυρία, αλλά είναι κραυγή αγωνίας και ότι είναι ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα. «Χορτάσαμε από δεσμεύσεις, μας υπόσχονται και μας χρωστούν λεφτά εδώ και δύο χρόνια, αλλά παίζουν με τη νοημοσύνη μας. Εμείς κατεβήκαμε στους δρόμους, είμαστε τίμιοι αγρότες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει συνεχώς ότι τα ΜΑΤ θα ανοίξουν τους δρόμους. Ξέρουμε ότι τα ΜΑΤ κυνηγάνε εγκληματίες. Όμως, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους εγκληματίες τούς συγκαλύπτουν, ενώ εμάς, τους τίμιους αγρότες, που βγαίνουμε στους δρόμους να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, θέλουν να μας πολεμήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος του ΑΣ.

Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες από οδηγούς για τον αποκλεισμό των διοδίων, ο κ. Ρούζιος σημείωσε: «Έχουμε όλο τον κόσμο με το μέρος μας, επαγγελματίες και μη. Στο πλευρό μας βρίσκονται διάφορα σωματεία, όπως των ταξί (σ.σ. πραγματοποίησαν 48ωρη απεργία) και άλλα εργατικά συνδικάτα, ανάμεσά τους και αυτό των ιδιωτικών υπαλλήλων στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων. Είναι διάφοροι “εχθροί” μας που τα λένε αυτά και τους οποίους έβαλε η κυβέρνηση για να μας πολεμάει και να μας διασπάσει τα μπλόκα».

Στερεά Ελλάδα: Όψιμες οι κινητοποιήσεις, αλλά με δυναμικό παλμό

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Στερεά Ελλάδα μπαίνουν πλέον στην τελική και καθοριστική φάση, με τις οργανώσεις των παραγωγών να εντείνουν τον συντονισμό τους ενόψει των επόμενων κινήσεων. Η τελική επιλογή των σημείων όπου θα στηθούν τα μπλόκα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των γεωργικών μηχανημάτων που θα συγκεντρωθούν, καθώς και από την ανάγκη να επιλεχθούν τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας, που θα ενισχύσουν τη δυναμική των κινητοποιήσεων. Στην περιοχή του Δομοκού, και ειδικότερα στη Θεσσαλιώτιδα, έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 120 τρακτέρ. Τα μηχανήματα αυτά αναμένεται το επόμενο διάστημα να κινηθούν προς την Ομβριακή, όπου θα ενωθούν με τους αγρότες του Οροπεδίου, δημιουργώντας ένα πιο συμπαγές και οργανωμένο μπλόκο.

Για τη Φθιώτιδα, ο Μπράλος φαίνεται να αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή. Σύμφωνα με τις αγροτικές οργανώσεις, ο αριθμός των συμμετεχόντων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός, αφού σημαντικό ενδιαφέρον έχουν δείξει οι παραγωγοί από Αμφίκλεια, Λοκρίδα, Στυλίδα, Σπερχειάδα και Λαμία. Η συγκεκριμένη τοποθεσία θεωρείται κομβική, καθώς προσφέρει μεγάλη ορατότητα και διέλευση, στοιχείο που ενισχύει τον αντίκτυπο των κινητοποιήσεων.

Στη Βοιωτία, οι αγρότες προσανατολίζονται στο ιστορικό Κάστρο, το οποίο αποτελεί παραδοσιακά το πρώτο σημείο όπου συναντούν μπλόκο οι διερχόμενοι από την Αθήνα. Κατά τους διοργανωτές, «η επιλογή αυτή έχει ισχυρό συμβολικό, αλλά και πρακτικό χαρακτήρα, αφού εκτιμάται ότι φέτος ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι μεγαλύτερος από προηγούμενες χρονιές». Αντίθετα, η τοποθεσία του Αϊ-Γιάννη, κοντά στη Λιβαδειά, που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα, φαίνεται πως δεν θα συγκεντρώσει το ίδιο ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερα ενεργή αναμένεται η συμμετοχή των αγροτών της Θήβας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά και διαρκή προβλήματα, κυρίως στον τομέα της άρδευσης. Το ζήτημα του νερού αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για τους αγρότες της Βοιωτίας, καθώς τα προβλήματα πρόσβασης και επάρκειας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας άμεσα την παραγωγή και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

Τέλος, πρωτοβουλίες για συμμετοχή των αγροτών στις κινητοποιήσεις παρατηρούνται και στα άλλα περιφερειακά διαμερίσματα, που, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, θα γίνουν και οι αντίστοιχες κινήσεις.