«Ιερές» μπίζνες… με απλήρωτους αγρότες στην Κρήτη

Με χρέη προς τους βιοκαλλιεργητές της Σητείας που φαίνεται να ξεπερνούν τα 600.000 ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη η εταιρεία Βιοκαλλιεργητές Σητείας ΑΕ. Βασικός μέτοχος του εταιρικού σχήματος είναι η Ιερά Μονή Τοπλού Σητείας, η οποία, με τις πρακτικές διαχείρισης που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι δεν προτίθεται να καλύψει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στους αγρότες.

Σύμφωνα με τα μέλη της ομάδας των απλήρωτων ελαιοκαλλιεργητών, που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητείται η άμεση καταβολή των οφειλών που προκύπτουν από την πώληση βιολογικού ελαιολάδου σε αυτήν το 2022, χωρίς οι ίδιοι να έχουν εξοφληθεί έκτοτε. Όπως επισημαίνουν στην «ΥΧ», στόχος της εταιρείας είναι να κηρύξει πτώχευση (σ.σ. σχετική αίτηση έχει κατατεθεί από την ίδια στα δικαστήρια του Λασιθίου), προκειμένου να αποφύγει την αποπληρωμή τους. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι το συγκεκριμένο ελαιόλαδο έχει «μοσχοπουληθεί» στο εξωτερικό, ενώ οι ίδιοι παραμένουν χωρίς ευρώ!

Αναφερόμενοι στη συνεργασία τους με την Ιερά Μονή Τοπλού και τον ηγούμενο, οι ελαιοπαραγωγοί της Σητείας δηλώνουν ότι η ένταση στη σχέση τους ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν άρχισαν να μην καταβάλλονται τα οφειλόμενα στους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να περιέλθουν και οι ίδιοι σε οικονομικό αδιέξοδο. Επισημαίνουν, ακόμη, ότι η εταιρεία διαθέτει δικό της ελαιοτριβείο και οινοποιείο, ενώ τα συνολικά χρέη από την κακοδιαχείριση που έκανε καταγράφονται πλέον σε εκατομμύρια ευρώ.

Στη Βουλή το ζήτημα – Σιωπά ο κλήρος

Το ζήτημα απασχόλησε και τις εργασίες της Βουλής, έπειτα από ερωτήσεις που κατατέθηκαν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και τις σχέσεις της τόσο με τους εργαζομένους όσο και με τους αγρότες. Μεταξύ άλλων, προέκυψαν και κρούσματα μαζικών απολύσεων εργαζομένων χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Σε πρόσφατη εκδίκαση της υπόθεσης, η ομάδα των θιγόμενων ελαιοπαραγωγών ζήτησε τη στήριξη όλων των πολιτών της Σητείας, προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση εξόφληση των οφειλόμενων ποσών του 2022. Απηύθυναν, δε, έκκληση προς την Ιερά Μητρόπολη της περιοχής να στηρίξει το δίκαιο αίτημά τους, χωρίς ωστόσο να λάβουν κάποια απάντηση.

Παράλληλα, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι, ενώ αποτελούν μέλη της κοινωνίας των πιστών της Εκκλησίας, ο κλήρος δεν έχει λάβει θέση για το ζήτημα αυτό. Όπως σημειώνουν, δεν απευθύνονται σε έναν ιδιώτη και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη στάση αυτή.

Απαράδεκτοι χειρισμοί»

«Με τους δικηγόρους μας θα αποδείξουμε ότι η προσπάθεια πτώχευσης είναι εσκεμμένη και ότι στόχος τους είναι να μη μας πληρώσουν ποτέ. Επικαλούνται έλλειψη χρημάτων και υποστηρίζουν ότι, όταν και εφόσον τα εξασφαλίσουν, θα μπορέσουν να καλύψουν μέρος των υποχρεώσεών τους απέναντί μας. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν περάσει τρία χρόνια χωρίς κανένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μάς προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης είναι απαράδεκτος και δεν μπορούμε να τον αποδεχθούμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι απλήρωτοι παραγωγοί της Κρήτης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα έφτασε και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου στελέχη του δήλωσαν αναρμόδια να παρέμβουν, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.