Διαδοχικές αγροτικές συσκέψεις στα χωριά του θεσσαλικού κάμπου ενόψει μπλόκων

Σε καθημερινή, πλέον, βάση πραγματοποιούν συσκέψεις οι Αγροτικοί Σύλλογοι του θεσσαλικού κάμπου, προκειμένου να ενημερώσουν τους κατοίκους της υπαίθρου και τους παραγωγούς για την απόφαση που ελήφθη την περασμένη Κυριακή στη Νίκαια για την έξοδο των τρακτέρ στους δρόμους τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής διαμαρτυρίας για τα αυξημένα προβλήματα που παραμένουν άλυτα.

Έτσι, το βράδυ της Τρίτης (25/11), ο Αγροτικός Σύλλογος πρώην Δήμου Πλατυκάμπου διοργάνωσε σύσκεψη στα γραφεία του Συνεταιρισμού Γαλήνης, όπου έγινε ενημέρωση των αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης που έλαβε χώρα στη Νίκαια και για τα αιτήματα που θα προβληθούν ιδιαίτερα στον επικείμενο αγώνα. Σήμερα, Παρασκευή (28/11), και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη στην αμφιθεατρική αίθουσα της Τερψιθέας.

Κάλεσμα στους Τυρναβίτες

Ο Αγροτικός Σύλλογος Τυρνάβου καλεί όλους τους αγρότες σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο «Μαξίμ».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «η κατάσταση δεν πάει άλλο! Το κόστος παραγωγής μάς πνίγει, τις τιμές μας τις εξευτελίζουν, τα χωράφια μας οδηγούνται στην εγκατάλειψη. Μπροστά στις κινητοποιήσεις που έρχονται, παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας! Να μη λείψει κανείς. Με ενότητα και αποφασιστικότητα δίνουμε απάντηση στην πολιτική που ξεκληρίζει τον αγροτικό κόσμο. Ή θα σηκώσουμε κεφάλι ή θα μας ισοπεδώσουν».

Μπλόκο και στο λιμάνι του Βόλου

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες της Μαγνησίας, με απόφαση για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των φετινών αγωνιστικών δράσεων. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Διμήνι, παρουσία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαγνησίας, του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου και του Νοτίου Πηλίου, όπως και του Μελισσοκομικού Συλλόγου Μαγνησίας.

Παράλληλα, οι αγρότες θα συμμετάσχουν στο ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο, ξεκινώντας από τη Νίκαια Λάρισας, όπου θα ενωθούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους από όλη τη Θεσσαλία.