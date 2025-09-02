Σε ανακοινώσεις για την έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη (2/09) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με τον οποίο ελέγχθηκαν 6.354 ΑΦΜ που είχαν υποβάλει αίτηση, εντοπίστηκαν 1.036 για τα οποία υποβλήθηκαν εκθέσεις στον εισαγγελέα και καταλογίσθηκαν 22,6 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με βάση τις εκθέσεις που έχουν σταλεί στις εισαγγελικές αρχές έχουν δεσμευθεί οι περιουσίες για όσους έκαναν αίτηση για αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε χαρακτηριστικά πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα»

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα. «Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση, μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Πηγή: protothema.gr