Consumer Goods Forum: Βήματα προόδου στη διαχείριση τροφικών αποβλήτων

Σημαντική πρόοδο στη μείωση της σπα τάλης τροφίμων καταγράφει ο Συνασπισμός Δράσης για τη Σπατάλη Τροφίμων του The Consumer Goods Forum (CGF), σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αποτυπώνει τα αποτελέσματα των δράσεων των συμμετεχουσών εταιρειών από το 2021 έως σήμερα.

Η έκθεση, με τίτλο «Προς τη Δέσμευση για τη Σπατάλη Τροφίμων έως το 2030: Παρακολού θηση της προόδου και δράση σε σχέση με τη γραμμή βάσης», παρουσιάζει μείωση κατά 22% στη μέση ένταση σπατάλης τροφίμων σε επί πεδο εταιρειών.

Ως ένταση σπατάλης ορίζεται το ποσοστό των τροφίμων που καταλήγουν σε απώλειες σε σχέση με τη συνολική ποσότητα τροφίμων που διαχειρίζεται κάθε επιχείρηση. Η νέα έκθεση βασίζεται σε στοιχεία του 2024 που υπέβαλαν οι συμμετέχουσες εταιρείες, ενώ τα δεδομένα 14 μελών επαληθεύτηκαν από τον διεθνή οργανισμό WRAP (Waste and Resources Action Programme). Όπως επισημαίνεται, οι εταιρείες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη διαδι κασία μέτρησης και καταγραφής των απωλειών τροφίμων, επεκτείνοντας παράλληλα το εύρος των στοιχείων που δηλώνουν.

Καταγεγραμμένα απόβλητα τροφίμων

Παρά τη θετική πορεία ως προς την ένταση της σπατάλης, η συνολική ποσότητα καταγε γραμμένων αποβλήτων τροφίμων αυξήθηκε κατά 0,78 εκατομμύρια τόνους σε σχέση με την έκθεση βάσης του 2023. Σύμφωνα με τους συ ντάκτες της έκθεσης, η αύξηση αυτή δεν απο δίδεται απαραίτητα σε μεγαλύτερη σπατάλη, αλλά κυρίως στη βελτίωση της ακρίβειας και της πληρότητας των δεδομένων που συλλέγο νται από τις επιχειρήσεις.

Η Διευθύντρια Υγείας και Βιωσιμότητας του The Consumer Goods Forum, Sharon Bligh, δήλωσε ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες για τη βιομηχανία, τόσο σε επίπεδο λειτουρ γικής αποδοτικότητας όσο και περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο το μέγεθος του προβλήματος παραμέ νει ιδιαίτερα μεγάλο και απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από το σύνολο των επιχειρήσεων. Από την πλευρά της, η Annabelle Souchon, επικεφαλής Κυκλικής Οικονομίας του Bel Group και συμπρόεδρος του Food Waste Coalition, τόνισε ότι η συστηματική μέτρηση και η διαφάνεια στην καταγραφή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον εντοπισμό των σημείων όπου παράγεται σπατάλη τροφίμων.

Σύμφωνα με την ίδια, η πρόοδος ξεκινά από τις επιμέρους δράσεις κάθε εταιρείας και ενι σχύεται μέσω της ανταλλαγής δεδομένων και κοινών πρακτικών.

Επενδύσεις

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε τοπικές υποδομές και σε πιο κυκλικές μορφές διαχείρισης των τροφι κών αποβλήτων, όπως η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση, πέρα από τις ήδη εφαρ μοζόμενες πρακτικές αναδιανομής τροφίμων και χρήσης τους ως ζωοτροφές.

Στο πλαίσιο των δράσεών του, ο Συνα σπισμός αναπτύσσει και το «Value of Food Framework», ένα νέο πλαίσιο που θα επιτρέπει την αποτίμηση των περιβαλλοντικών, κοινω νικών και οικονομικών οφελών από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Παράλληλα, συνεχί ζεται η καμπάνια #TooGoodToWaste, με στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά.

Ο Συνασπισμός διευκρινίζει ότι τα αποτελέ σματα δημοσιεύονται σε συγκεντρωτική μορφή και δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία των επι μέρους εταιρειών που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο καταγραφής.