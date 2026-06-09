Πτωτικά κινήθηκε η παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ

Η παραγωγή νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών της ΕΕ, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις (στοιχεία USDA, 25/9/2025) περιορίστηκε την εμπορική περίοδο 2025/26 σε 3,12 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας πτώση ως προς την προηγούμενη (-8,4%), κυρίως εξαιτίας της σημαντικής μείωσής της στην Ελλάδα και σε ορισμένες άλλες χώρες (Ιταλία, Γαλλία). Πτώση επίσης σημείωσε το εξωτερικό εμπόριο των προϊόντων και στις δύο πλευρές του, ενώ περιορισμό κατέγραψε η κατανάλωση (-8,2%) λόγω της μείωσης της παραγωγής, αλλά και εξαιτίας της σημαντικής ανόδου των τιμών.

Σύμφωνα πάντως με νεότερες εκτιμήσεις (στοιχεία Eurostat, 20/5/2026), η Ισπανία εξακολουθεί να ηγείται της παραγωγής ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ, όγκος της οποίας, μετά τις χαμηλές επιδόσεις στη διάρκεια της τριετίας 2020-2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ανήλθε το 2025 σε 1.428 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας άνοδο ως προς το προηγούμενο έτος (+3,7%) και σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της πενταετίας 2020-2024 (+16,4%). Μικρή ήταν η μείωση της παραγωγής στην Ιταλία, ο όγκος της οποίας περιορίστηκε το 2025 σε 1.063 χιλ. τόνους (-2,7%) κυρίως εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, ενώ οριακή ήταν η μεταβολή σε σύγκριση με τον μέσο όρο της πενταετίας 2020-2024 (+0,5%).

Αντίθετα, μεγάλη ήταν η μείωση της παραγωγής νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ελλάδα, ο όγκος της οποίας συρρικνώθηκε το 2025 σε 548 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα έντονη μείωση (-29,2%), αποτελώντας τη χαμηλότερη επίδοση στο διάστημα των τελευταίων ετών, ενώ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά από τον μέσο όρο της πενταετίας 2020-2024 (-26,5%).

Αισθητή, επίσης, ήταν η μείωση της παραγωγής στη Γαλλία, ο όγκος της οποίας περιορίστηκε το 2025 σε 220 χιλ. τόνους (-7,1%), κυρίως εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην καλλιέργεια (καύσωνες στα τέλη Ιουνίου). Στο σύνολό της, η παραγωγή στην ΕΕ περιορίστηκε το 2025 3,32 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας μείωση ως προς το προηγούμενο έτος (-7,2%), ενώ πολύ ηπιότερη ήταν η μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας 2020-2024 (-0,8%).

Μειωμένος ο όγκος εξαγωγών σε τρίτες χώρες

Η πτώση της παραγωγής συνέβαλε στην μείωση της ποσότητας των εξαγόμενων νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών της ΕΕ προς τρίτες χώρες, ο όγκος των οποίων περιορίστηκε το 2025 σε 260,8 χιλ. τόνους, αξίας 516 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση ως προς το προηγούμενο έτος στον όγκο (-9,1%), αλλά με αισθητή αύξηση στην αξία (+8,3%) λόγω της έντονης ανόδου της μέσης τιμής εξαγωγής, που ανήλθε σε 1,98 ευρώ/κιλό.

Το Ην. Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη χώρα προορισμού, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος (113,6 χιλ. τόνοι, αξίας περίπου 240 εκατ. ευρώ). Δεύτερη στη σειρά παραμένει η Ελβετία (57 χιλ. τόνοι, αξίας 135,7 εκατ. €), με μέση τιμή εξαγωγής σημαντικά υψηλότερη του μέσου όρου (2,38 €/κιλό) και ακολούθησαν από απόσταση η Ουκρανία, η Νορβηγία και η Βραζιλία.

Από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ, ο όγκος των οποίων περιορίστηκε το 2025 σε 81,7 χιλ. τόνους, αξίας 151 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση ως στον όγκο (-30,4%) και μικρότερη στην αξία (-18,2%) λόγω της σημαντικής ανόδου της μέσης τιμής εισαγωγής που ανήλθε σε 1,85 ευρώ/κιλό.

Πέντε χώρες αποτέλεσαν τους κυριότερους, κατά σειρά, προμηθευτές (Νότια Αφρική, Τουρκία, Χιλή, Μαρόκο και Σερβία), ενώ η πτώση προήλθε από την μεγάλη μείωση της ποσότητας των εισαγόμενων προϊόντων από την Τουρκία, την σημαντικότερη, παραδοσιακά, προμηθεύτρια χώρα στην ΕΕ, ως συνέπεια της ιδιαίτερα έντονης μείωσης της παραγωγής λόγω των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που ενέσκηψαν στην καλλιέργεια, ο όγκος των οποίων συρρικνώθηκε το 2025 σε 649 χιλ. τόνους, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 45% ως προς το προηγούμενο έτος.

Ανάκαμψη της παραγωγής αναμένεται το 2026

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης φρούτων και λαχανικών medFEL που διοργανώθηκε στα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους στο Περπινιάν της Γαλλίας, θετικές αναμένονται οι προοπτικές του 2026 στη παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ. Ειδικότερα, στις τέσσερεις κυριότερες παραγωγικές χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία) η συγκομιδή στα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια προβλέπεται το 2026 να ανέλθει σε 2,74 εκατ. τόνους, παρουσιάζοντας αισθητή άνοδο ως προς το προηγούμενο έτος (+8,4%), ενώ άνοδος αναμένεται και στα συμπύρηνα προϊόντα, η συγκομιδή των οποίων θα ανέλθει σε 664,5 χιλ. τόνους (+9,5%). Στο σύνολο των τεσσάρων αναφερόμενων χωρών, η συγκομιδή, κάτω από κανονικές καιρικές συνθήκες, προβλέπεται το 2026 να ανέλθει σε 3,4 εκατ. τόνους (+8,6%). Η άνοδος αυτή θα προέλθει, κυρίως, από τη σημαντική αύξησή της στην Ισπανία (1,5 εκατ. τόνοι, +6%) και από την εντονότερη στην Ελλάδα (755 χιλ. τόνοι, +24%) και στη Γαλλία (250 χιλ. τόνοι, +14%), ενώ μικρότερος βαθμός ανόδου αναμένεται στην Ιταλία (912 χιλ. τόνοι, +3%).

Έντονη η διακύμανση της παραγωγής στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα έντονες ήταν οι διακυμάνσεις της παραγωγής ροδάκινων και νεκταρινιών στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών που ενέσκηψαν στην καλλιέργεια. Ειδικότερα, στο διάστημα της πενταετίας 2016-2020 σημειώνεται άνοδος της έκτασης (κατά μέσο όρο 42,4 χιλ. εκτάρια) και διατήρηση της εγχώριας παραγωγής σε ικανοποιητικό επίπεδο (κατά μέσο όρο 891 χιλ. τόνοι), ενώ στην πενταετία 2020-2025 καταγράφεται έντονη μείωση στην έκταση (κατά μέσο όρο 36,2 χιλ. εκτάρια) και ακόμα μεγαλύτερη στην παραγωγή (κατά μέσο όρο 677 χιλ. τόνοι), ως συνέπεια της ιδιαίτερα έντονης μείωσής της το 2021 (-30%), το 2023 (-36%) και το 2025 (-29%).

Να σημειωθεί ότι το 2025 η εγχώρια παραγωγή νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις (στοιχεία Eurostat, 20/5/2026), συρρικνώθηκε σε 548 χιλ. τόνους, αποτελώντας την χαμηλότερη επίδοση στο διάστημα της δεκαετίας 2016-2025, κυρίως εξαιτίας των παγετών που ενέσκηψαν στην καλλιέργεια στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου του 2025. Μειωμένη εξάλλου ήταν η παραγωγή στα συμπύρηνα προϊόντα που οδηγήθηκαν στην μεταποίηση, ο όγκος των οποίων περιορίστηκε σε 269 χιλ. τόνους (-19%), ενώ μεγάλη ήταν η πτώση του όγκου εξαγωγών στα επιτραπέζια προϊόντα και ιδιαίτερα έντονη η μείωση της κατανάλωσής τους ως προς το προηγούμενο έτος (-30%), αλλά και σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας 2020-2024 (-45,7%).

Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών περιορίστηκαν το 2025 σε 151,3 χιλ. τόνους, αξίας 189,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας έντονη μείωση στον όγκο (-40%), αλλά πολύ μικρότερη στην αξία (-7,3%) λόγω της ανόδου της μέσης τιμής εξαγωγής που ανήλθε σε 1,25 ευρώ/κιλό (+54,6%). Η Ρουμανία, παρά την μείωση του όγκου, εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών προϊόντων, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του όγκου και της αξίας (30% και 33% αντίστοιχα το 2025). Δεύτερη στη σειρά παρέμεινε η Βουλγαρία, η οποία απορρόφησε σημαντικό μέρος (περίπου 34 χιλ. τόνους), αλλά με εξαιρετικά χαμηλή μέση τιμή εξαγωγής (0,68 ευρώ/κιλό), υπολειπόμενη κατά 46% του μέσου όρου της χώρας.

Πέραν αυτών όμως, μειονέκτημα της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας εξακολουθεί να αποτελεί το μηδενικό σχεδόν επίπεδο εξαγωγών νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών προς το Ην. Βασίλειο (μόλις 37 τόνοι το 2025 και 55 τόνοι το 2024), που, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, αποτελεί τον κυριότερο προορισμό των εξαγόμενων προϊόντων της ΕΕ, προσφέροντας μάλιστα μια από τις υψηλότερες μέσες τιμές (2,11 ευρώ/κιλό).

Καλύτερες οι επιδόσεις των εξαγωγών στα μεταποιημένα προϊόντα

Στα μεταποιημένα προϊόντα ροδάκινων και νεκταρινιών, προερχόμενα κυρίως από την αξιοποίηση των συμπύρηνων προϊόντων, παρά την πτώση της παραγωγής, οι ελληνικές εξαγωγές περιορίστηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τα επιτραπέζια, διατηρώντας την Ελλάδα σε ηγετική θέση στις εξαγωγές της κατηγορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, το 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι εξαγωγές της χώρας στα μεταποιημένα προϊόντα περιορίστηκαν σε 238,5 χιλ. τόνους (-2,6%), αξίας 332,3 εκατ. ευρώ (-10,1%), παρουσιάζοντας μειωμένη τιμή εξαγωγής (1,39 ευρώ/κιλό) ως προς την αντίστοιχη του 2024 (1,51 ευρώ/κιλό).

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη χώρα προορισμού των μεταποιημένων προϊόντων της χώρας (κονσέρβες και συναφή προϊόντα), ο όγκος των οποίων περιορίστηκε το 2025 σε 44 χιλ. τόνους, αξίας 81 εκατ. ευρώ, μεγέθη αισθητά μειωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (-6,8% και -7,2% αντίστοιχα), κυρίως εξαιτίας της σημαντικής ανόδου των δασμών των ΗΠΑ από τον Αύγουστο του 2025 και έπειτα, που κατέστησαν ακριβότερα τα προϊόντα περιορίζοντας την κατανάλωσή τους. Ακολούθησαν η Γερμανία και το Ην. Βασίλειο με αισθητή άνοδο στον όγκο εξαγωγών (+6,3 και +8,6% αντίστοιχα), ενώ σημαντική ήταν η αύξησή του σε τρείς επιπλέον χώρες (Πολωνία, Ολλανδία, Τσεχία). Πτώση όμως παρουσίασε το 2025 ο όγκος των ελληνικών εξαγωγών στην Γαλλία και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε ορισμένες άλλες χώρες (Καναδάς, Ιταλία, Περού, Κολομβία, Εκουαδόρ).

Ωστόσο, οι προοπτικές στις εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις στην παραγωγή και την αγορά των ΗΠΑ, που αποτελούν, παραδοσιακά, την κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών, καλύπτοντας στο διάστημα της τριετίας 2023-2025, το μεγαλύτερο μέρος (κατά μέσο όρο 18%) του συνολικού όγκου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Κονσερβοποιίας Ροδάκινου της Καλιφόρνιας (California Canning Peach Association-CCPA), όπως παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση των μελών του φορέα στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026, σημαντικές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές, κυρίως εξαιτίας της ανόδου στο κόστος εργασίας και στις δαπάνες των εισροών, αλλά και λόγω τού περιορισμού των πιστώσεων, της ανόδου των επιτοκίων και των χαμηλότερων τιμών πώλησης στα παραγόμενα βιομηχανικά ροδάκινα. Επιπλέον, εξαιρετικά δυσμενείς εξελίξεις αντιμετωπίζονται από τις συνέπειες της πτώχευσης του βιομηχανικού ομίλου της Del Monde Foods και από το κλείσιμο του τεράστιου εργοστασίου της εταιρείας στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας, με αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης σημαντικής ποσότητας ροδάκινων από την περιοχή (πλέον των 50 χιλ. τόνων), ενώ αρκετοί παραγωγοί ήδη προσανατολίζονται στην αντικατάσταση των ροδάκινων με άλλα περισσότερο προσοδοφόρα είδη (αμύγδαλα).

Είναι, συνεπώς, προφανές ότι οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να περιορίσουν το παραγωγικό δυναμικό του τομέα, δημιουργώντας διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών των ΗΠΑ. Προς το παρόν πάντως, στην αγορά των εισαγόμενων μεταποιημένων προϊόντων ροδάκινων των ΗΠΑ το μερίδιο της Ελλάδος ενισχύθηκε έναντι των ανταγωνιστών της. Όπως προκύπτει από πρόσφατες εκτιμήσεις (στοιχεία California Canning Peach Association, 23/2/2026), στο εξάμηνο Ιουνίου-Νοεμβρίου του 2025 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, η Ελλάδα κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των ΗΠΑ σε κονσέρβες ροδάκινων (1.129 χιλ. χαρτοκιβώτια, μερίδιο 43%), με δεύτερη στη σειρά την Κίνα (μερίδιο 39%), παρουσιάζοντας αισθητή άνοδο (7,6%).

Ήδη, στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ελληνικές εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων ροδάκινων και νεκταρινιών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις (στοιχεία Eurostat, 19/5/2026) ανήλθαν σε 9.198 τόνους, αξίας 18 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημαντική άνοδο στον όγκο (+13,3%) και ακόμα μεγαλύτερη στην αξία (-27,8%) λόγω της ανόδου της μέσης τιμής εξαγωγής σε 1,96 ευρώ/κιλό (+12,8%). Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη ανάκαμψη της εγχώριας παραγωγής στα νωπά προϊόντα, δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας του τομέα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.