Εισαγωγή 50.000 τόνων βραζιλιάνικου βοδινού κρέατος περιβαλλοντικά πιστοποιημένης εκτροφής μέχρι το τέλος του 2027

Ένας μεγάλος εισαγωγέας κρεάτων στην Κίνα συμφώνησε για την αγορά 50.000 τόνων πιστοποιημένου βοδινού κρέατος εκτροφής, χωρίς παράνομη αποψίλωση δασών από τη Βραζιλία μέχρι το τέλος του 2027, αντανακλώντας μία ομαλή στροφή στην αναδιοργάνωση της παραγωγής βοδινού κρέατος στη χώρα, δίνοντας έμφαση στην προστασία των τροπικών δασών της.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής βοδινού κρέατος και σόγιας από τη Βραζιλία, ενώ το Πεκίνο υποστηρίζει σταδιακά την εισαγωγή τροφίμων φιλικών προς το περιβάλλον από την αναφερόμενη χώρα.

Η Ένωση Κρέατος της Τιαντζίν, (ΤΜΑ) ένας σημαντικός εμπορικός σύνδεσμος στη βόρεια Κίνα υπέγραψε τη σχετική συμφωνία στις αρχές Ιουνίου.

Παρά το γεγονός ότι τα αναφερόμενα βοδινά κρέατα έχουν υψηλότερη τιμή μεταξύ 5% και 10% σε σύγκριση με το βοδινό κρέας συμβατικής παραγωγής, ο Σινγκ Γιανλίνγκ, πρόεδρος της ΤΜΑ, είναι αισιόδοξος ότι το βοδινό κρέας πιστοποιημένης παραγωγής από την Βραζιλία θα βρει τη θέση του στην κινεζική αγορά.

“Τα προϊόντα αναμένεται να διατεθούν σε σουπερ μάρκετ και εστιατόρια κορυφαίας ποιότητας, αλλά και σε πλατφόρμες live-streaming, όπου και θα προωθούνται εμπορικά μέσω των επίσημων πιστοποιήσεων εκτροφής τους”, δήλωσε ο Σινγκ.

“Οι Κινέζοι καταναλωτές δεν κοιτάζουν τώρα μόνο τις τιμές, καθώς, δεδομένα όπως, η ιχνηλασιμότητα και η διαρκής ποιοτική αξιολόγηση ενός προϊόντος διαμορφώνουν όλο και περισσότερο τις αποφάσεις που λαμβάνουν για την αγορά προϊόντων”, δήλωσε ο Τσανγκ Σινχάο, εκτελεστικός διευθυντής μιας κινεζικής εταιρίας εισαγωγής βοδινού κρεάτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ