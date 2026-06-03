Βραζιλία και Αυστραλία πιέζουν την Κίνα για αύξηση των ποσοστώσεων στις εισαγωγές βοδινού κρέατος

Η Βραζιλία και η Αυστραλία, οι δύο μεγαλύτεροι εξαγωγείς βοδινού κρέατος παγκοσμίως, ασκούν πιέσεις στην Κίνα για την αύξηση των ποσοστώσεων εισαγωγών, καθώς βρίσκονται κοντά στην εξάντληση των διαθέσιμων ορίων για το 2026. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινή διακοπή των αποστολών προς τη μεγαλύτερη αγορά βοδινού διεθνώς.

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα βοδινού κρέατος στον κόσμο, απορροφώντας στο πρώτο τρίμηνο του έτους εισαγωγές αξίας περίπου 3 δισ. δολαρίων από τη Βραζιλία και σχεδόν 1 δισ. δολαρίων από την Αυστραλία. Ωστόσο, το σύστημα ποσοστώσεων που εφαρμόστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, με στόχο την προστασία της εγχώριας κτηνοτροφίας, προβλέπει σημαντική επιβάρυνση των εξαγωγών σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων.

Συγκεκριμένα, εάν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός αποστολών, αναμένεται να επιβληθεί δασμός έως και 55% σε εισαγωγές από τις δύο χώρες από τον επόμενο μήνα, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά το εμπόριο.

Διπλωματικές επαφές και προτάσεις ανακατανομής

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Γεωργίας της Βραζιλίας Αντρέ ντε Πάουλα και ο Αυστραλός υπουργός Εμπορίου Ντον Φάρελ βρίσκονται στην Κίνα, όπου πραγματοποιούν συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους για το ενδεχόμενο αύξησης των ποσοστώσεων.

Σύμφωνα με πηγές, οι δύο χώρες προτείνουν την ανακατανομή ανεκμετάλλευτων ποσοστώσεων από άλλους προμηθευτές προς τη Βραζιλία και την Αυστραλία. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τα τέλη Μαρτίου η Αργεντινή είχε χρησιμοποιήσει το 27,5% της ποσόστωσής της, η Ουρουγουάη το 15% και η Νέα Ζηλανδία το 14%.

Παράλληλα, αυστραλιανές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, όπως το νωπό κρέας και τα οστά, από το καθεστώς ποσοστώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή των εξαγωγών.

Εκπρόσωποι του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου και των τελωνειακών αρχών δεν προχώρησαν σε σχόλια, ενώ και η βραζιλιάνικη πρεσβεία στο Πεκίνο δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα.

Αβέβαιη έκβαση και ανακατατάξεις στην αγορά

Παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν δεν είχαν αποτέλεσμα, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η Κίνα ενδέχεται και αυτή τη φορά να απορρίψει τα αιτήματα, λόγω της πίεσης που δέχεται η εγχώρια αγορά βοδινού κρέατος, όπου πολλές επιχειρήσεις παραμένουν ζημιογόνες.

Το βραζιλιάνικο βοδινό ανταγωνίζεται άμεσα την εγχώρια παραγωγή, ενώ το αυστραλιανό τοποθετείται κυρίως στην αγορά πιο ποιοτικών κοπών. Σύμφωνα με τον κλάδο, η Βραζιλία ενδέχεται να χάσει έως και 3 δισ. δολάρια σε εξαγωγικά έσοδα εάν δεν αλλάξει το καθεστώς.

Αντίθετα, η Αυστραλία θα μπορούσε να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών της προς την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η πρόσφατη επαναφορά της πρόσβασης των αμερικανικών παραγωγών στην κινεζική αγορά ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα επέκτασης των ποσοστώσεων για άλλες χώρες, σύμφωνα με αναλυτές.