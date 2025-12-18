Copa-Cogeca: Βήμα προόδου αλλά με σημαντικά κενά η πρόταση της Κομισιόν για τα βιολογικά

Ως μία πρόταση που ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες ανταλλαγές απόψεων και εισάγει έναν περιορισμένο αριθμό στοχευμένων αλλαγών, χαρακτηρίζουν οι αγροτικές οργανώσεις της ΕΕ, Copa-Cogeca, την πρόσφατη δημοσίευση της πρότασης της Κομισιόν για την τροποποίηση επιλεγμένων διατάξεων του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τα βιολογικά. Αν και αντιμετωπίζονται σαφώς προσδιορισμένες πρακτικές προκλήσεις για τους βιοκαλλιεργητές και τους συνεταιρισμούς, υπάρχουν πολλές συστάσεις των αγροτικών οργανώσεων που δεν έχουν απαντηθεί στο επίπεδο της βασικής νομοθετικής πράξης, ενώ και οι μελλοντικές αλλαγές στη δευτερογενή νομοθεσία παραμένουν ασαφείς, υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών.

Πρόκειται για μία πρόταση, η οποία εστιάζει στη ρυθμιστική αποσαφήνιση, σε αλλαγές προσαρμοσμένες στις μελλοντικές ανάγκες και στη βελτίωση της λειτουργικότητας, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του βιολογικού συστήματος, αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι Copa-Cogeca, αφήνει, όμως, κενά ως προς ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί και επισημανθεί και εξακολουθούν να απασχολούν τον τομέα.