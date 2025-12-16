Ο Πρόεδρος της Ιρλανδικής Ένωσης Αγροτών και 11χρονος γιος του ταξιδεύουν στις Βρυξέλλες με τρακτέρ για την διαμαρτυρία

Ο Πρόεδρος της Ιρλανδικής Ένωσης Αγροτών (IFA) και ο 11χρονος γιος του ταξιδεύουν με τρακτέρ προς τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής διαμαρτυρίας των εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής με αφορμή για τη νέα ΚΑΠ.

Ο Francie Gorman και ο γιος του Tom ξεκίνησαν από το Irish Farm Centre στο Bluebell του Δουβλίνου, συνοδευόμενοι από ένα μικρό κομβόι άλλων τρακτέρ.

Σύμφωνα με το RTE, πατέρας και γιος κινήθηκαν νότια για να επιβιβαστούν σε φέρι από το Ρόσλαρ στο Co Wexford προς το Ντάνκερκ της Γαλλίας προκειμένου να φτάσουν στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχουν στην διαμαρτυρία που διοργανώνεται την Πέμπτη από τις COPA COGECA.

Tom and I have just boarded the ferry for Dunkirk. Thank you to everyone who supported us on our journey from Dublin to Rosslare today. Our focus now turns to Thursday’s Europe-wide farmer protest, organised by the European farm umbrella body @COPACOGECA @IFAmedia #backfarmers pic.twitter.com/vHRePKT7HH — Francie Gorman (@gormanifa) December 15, 2025

Οι δυο τους ήταν σε καλή διάθεση, καθώς εκπρόσωποι πολλών περιφερειακών ομάδων της IFA τους χαιρετούσαν κατά την πορεία τους. Ο Gorman δήλωσε ότι η διαμαρτυρία πρόκειται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που οργανώνονται από τις COPA COGECA και ότι το προσωπικό της IFA είχε «εργαστεί ακούραστα» για να είναι έτοιμη η ιρλανδική αποστολή.

«Θέλω για τον Tom ένα μέλλον στη γεωργία, όπως χιλιάδες άλλες οικογένειες αγροτών σε όλη την Ιρλανδία και την Ευρώπη θέλουν οι εκμεταλλεύσεις τους να είναι βιώσιμες για την επόμενη γενιά», είπε. «Ο Tom κι εγώ ταξιδεύουμε για να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στις θεσμικές ευρωπαϊκές αρχές την ερχόμενη Πέμπτη.»

🛑 3️⃣ – Enniscorthy Mart, Wexford 🟪🟨 Another great crowd to greet Francie & Tom in Enniscorthy Mart, with over 100 tractors and hundreds of farmers of all generations. Deputy President Alice Doyle and Wexford Chair Tom Doyle welcomed the convoy. Thanks to Enniscorthy Mart… pic.twitter.com/QFOBDh6Hbh — Irish Farmers’ Association (@IFAmedia) December 15, 2025

Η διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες θα συμπέσει με σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία πρόκειται να συζητήσει τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ο Gorman τόνισε: «Οι αρχικές προτάσεις θα αφήσουν ένα σημαντικό κενό στη χρηματοδότηση του προγράμματος ΚΑΠ μετά το 2027.

Θα σταθούμε μαζί με τους συναδέλφους μας από όλη την Ευρώπη για να στείλουμε ένα ισχυρό και ενωμένο μήνυμα ότι απαιτείται επαρκής προϋπολογισμός για τους δύο πυλώνες».

Η IFA εκφράζει επίσης κριτική για τη συμφωνία εμπορίου Mercosur που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.