Copa-Cogeca: «Η ΕΕ έχει τα εργαλεία να παρέμβει στα λιπάσματα»

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αγροτικές οργανώσεις Copa- Cogeca ζητούν τη λήψη αποφασιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης στα λιπάσματα, υπογραμμίζοντας ότι η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης διακυβεύονται μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων χιλιάδων αγροτών στις Βρυξέλλες τον περασμένο Δεκέμβριο, το Προεδρείο των Copa-Cogeca ενέκρινε την κοινή θέση του κλάδου, προτείνοντας μια δέσμη άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων. Στόχος είναι η ανακούφιση των παραγωγών και η αποκατάσταση της σταθερότητας στην αγορά, εν αναμονή του πολυαναμενόμενου Σχεδίου Δράσης της Κομισιόν για τα Λιπάσματα.

Τα βασικά αιτήματα των Copa-Cogeca:

Αναστολή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) για τα λιπάσματα και μετριασμός του κόστους που επιφέρει. Αναστολή των δασμών (MFN) και των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές λιπασμάτων. Άμεση τροποποίηση της Οδηγίας για τα Νιτρικά Άλατα, ώστε να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση κοπριάς όπου αυτό δικαιολογείται αγρονομικά. Έγκριση της χρήσης χωνεμάτων (digestate) πάνω από τα τρέχοντα όρια. Θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την κλιμάκωση της χρήσης οργανικών και ανακυκλωμένων θρεπτικών συστατικών που μπορούν να υποκαταστήσουν το συνθετικό άζωτο. Ευθυγράμμιση των κριτηρίων RENURE με τις συστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) για τη διασφάλιση τεχνολογικής ουδετερότητας. Ενίσχυση του Παρατηρητηρίου Αγοράς Λιπασμάτων και αυστηρή επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού. Στενή παρακολούθηση της αγοράς, ώστε οι αγρότες να έχουν αξιόπιστη ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα και τη δίκαιη τιμολόγηση.

Οι κορυφαίες αγροτικές οργανώσεις τονίζουν ότι το επικείμενο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις αγρονομικές και οικονομικές πραγματικότητες του πεδίου, προσφέροντας άμεση ανακούφιση και χαράζοντας μια αξιόπιστη πορεία προς τη βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων.

«Αυτά τα μέτρα αποτελούν την ελάχιστη δυνατή ανταπόκριση σε μια κρίση για την οποία οι αγρότες προειδοποιούν εδώ και χρόνια», καταλήγουν οι Copa-Cogeca, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες της αδράνειας θα επηρεάσουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο θέσεων (Position Paper) στην ιστοσελίδα των Copa-Cogeca.