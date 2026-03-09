FAO: Περαιτέρω υποχώρηση των διεθνών τιμών τροφίμων τον Ιανουάριο

Για πέμπτο συνεχόμενο μήνα υποχώρησε, τον Ιανουάριο, ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), σύμφωνα με τη νεότερη έκθεσή του. Πρόκειται για εξέλιξη που αποδίδεται, κυρίως, στη μείωση των διεθνών τιμών στα γαλακτοκομικά προϊόντα, τη ζάχαρη και το κρέας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 123,9 μονάδες τον Ιανουάριο, παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 0,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο και 0,6% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης καταγράφει τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός καλαθιού βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων που διακινούνται παγκοσμίως.

Οριακή αύξηση στα σιτηρά, σημαντικότερη στο ρύζι

Ο Δείκτης Τιμών Σιτηρών διαμορφώθηκε στις 107,5 μονάδες, σημειώνοντας οριακή αύξηση, 0,2% σε μηνιαία βάση, παρά τη μικρή υποχώρηση στις τιμές του σιταριού και του καλαμποκιού. Τα άφθονα αποθέματα σιταριού αντιστάθμισαν τις ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονται σε λήθαργο στη Ρωσία και τις ΗΠΑ, ενώ, σε ότι αφορά το καλαμπόκι οι επαρκείς προμήθειες κάλυψαν τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών φαινομένων σε Αργεντινή και Βραζιλία, καθώς και την ισχυρή ζήτηση αιθανόλης στις ΗΠΑ. Αντίθετα, ο Δείκτης Τιμών Ρυζιού αυξήθηκε κατά 1,8%, λόγω αυξημένης ζήτησης για αρωματικές ποικιλίες.

Η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών για το 2025 θα ανέλθει στους 3.023 εκατ. τόνους εκτιμά ο Οργανισμός για τα Τρόφιμα των Ηνωμένων Εθνών, επισημαίνοντας ιστορικά υψηλές συγκομιδές σε σιτάρι, χονδρόκοκκα σιτηρά και ρύζι. Η παγκόσμια χρήση σιτηρών, την περίοδο 2025-26, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,2%, ενώ και τα παγκόσμια αποθέματα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,8%, οδηγώντας τον λόγο αποθεμάτων προς χρήση στο 31,8%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2001 (ιστορικό υψηλό 25ετίας), υπογραμμίζει ο FAO. Παράλληλα, αύξηση κατά 3,6% αναμένεται και για το παγκόσμιο εμπόριο σιτηρών.

Σε άνοδο οι τιμές των φυτικών ελαίων

Ανοδικά κινήθηκε και ο Δείκτης Τιμών Φυτικών Ελαίων, στις 168,6 μονάδες καταγράφοντας, συνολικά, αύξηση 2,1%. Οι τιμές του φοινικέλαιου ενισχύθηκαν εξαιτίας της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης εισαγωγών με ταυτόχρονη εποχική επιβράδυνση της παραγωγής στη Νοτιοανατολική Ασία. Ανάκαμψη σημειώθηκε στο σογιέλαιο, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας εξαγωγών από τη Νότια Αμερική και προσδοκιών για αυξημένη ζήτηση βιοκαυσίμων στις ΗΠΑ, ενώ, και το ηλιέλαιο ενισχύθηκε λόγω περιορισμένης προσφοράς στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αντίθετα, οι τιμές του κραμβέλαιου υποχώρησαν ελαφρώς, λόγω μεγάλης διαθεσιμότητας στην ΕΕ.

Άνοδος στις τιμές πουλερικών, υποχώρηση σε αυτές του χοιρινού

Ο Δείκτης Τιμών Κρέατος μειώθηκε κατά 0,4%, στις 123,8 μονάδες, με βασικό παράγοντα τη μείωση των τιμών στο χοιρινό κρέας, εν μέσω άφθονης προσφοράς και υποτονικής διεθνούς ζήτησης.

Οι τιμές στα πουλερικά αυξήθηκαν, κυρίως λόγω υψηλότερων τιμών στη Βραζιλία και ισχυρής διεθνούς ζήτησης, ενώ οι τιμές στο πρόβειο και το βοδινό κρέας παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές, με το βοδινό να ενισχύεται από αυξημένες αποστολές από τη Βραζιλία προς την Κίνα.

Βουτιά στις τιμές των γαλακτοκομικών, σε υποχώρηση η ζάχαρη

Ισχυρή πτώση 5,0% κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών, στις 121,8 μονάδες, λόγω της μείωσης των τιμών σε τυρί και βούτυρο, παρά την άνοδο που είχαν οι τιμές του άπαχου γάλακτος σε σκόνη, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από αυξημένη ζήτηση από την Εγγύς Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τμήματα της Ασίας. Παράλληλα, ο Δείκτης Τιμών Ζάχαρης (89,8 μονάδες) υποχώρησε κατά 1,0%, αντανακλώντας τις προσδοκίες για αυξημένη προσφορά, με αιχμή την ανάκαμψη της παραγωγής στην Ινδία και τις θετικές προοπτικές σε Ταϊλάνδη και Βραζιλία.

Τέλος, το Σύστημα Πληροφόρησης Αγροτικών Αγορών (AMIS) επισημαίνει τη σχετική σταθερότητα των διεθνών αγορών, τονίζοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για αποτέλεσμα ευνοϊκών συγκυριών και όχι κάτι μόνιμο ή διαρθρωτικό.