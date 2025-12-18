Η αμπελουργία της Καλιφόρνια περνά μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο φετινός τρύγος ενδέχεται να είναι ο μικρότερος των τελευταίων 30 ετών, καθώς περίπου 150.000 στρέμματα αμπελώνων εκριζώθηκαν, ενώ το 20% έως 30% των σταφυλιών έμεινε στο αμπέλι. Όπως επισημαίνει η Sharon Nagel σε ρεπορτάζ της στο vitisphere.com, η συνολική παραγωγή αναμένεται να περιοριστεί στους 2 εκατομμύρια τόνους – σχεδόν στο μισό του ιστορικού μέσου όρου – χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται άμεση ανάκαμψη των τιμών.

Η εικόνα που μεταφέρει ο Σύνδεσμος Καλλιεργητών Σταφυλιών της Καλιφόρνιας (California Association of Winegrape Growers – CAWG) είναι αποκαλυπτική: Μέσα σε έναν χρόνο εκριζώθηκαν περίπου 15.000 εκτάρια, αρκετοί αμπελώνες εγκαταλείφθηκαν λόγω έλλειψης κεφαλαίων για εκρίζωση ή συγκομιδή, ενώ σε πολλές περιοχές σημαντικό ποσοστό της παραγωγής δεν βρήκε αγοραστή. «Ήταν μια επώδυνη χρονιά για τους περισσότερους αμπελουργούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Gregg Hibbits της Grapevine Capital Partners, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρύγου από την CAWG, όπως καταγράφει το vitisphere.com.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Jeff Bitter, πρόεδρος του εμπορικού συνδέσμου Allied Grape Growers, χαρακτήρισε τον φετινό τρύγο «επώδυνο», ιδίως για όσους παραγωγούς δεν διέθεταν συμβόλαια. Όπως τόνισε, η κρίση επηρέασε το σύνολο της αγοράς, από τα βασικά έως και τα premium τμήματα.

Μια αναγκαία αλλά οδυνηρή διόρθωση

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ο Jeff Bitter διακρίνει και μια θετική πλευρά. «Έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ο πραγματικός εμπορικός αντίκτυπος της μικρής συγκομιδής θα αποτυπωθεί το 2026. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν προστέθηκαν νέα αποθέματα θεωρείται κρίσιμο, καθώς τα αποθέματα σε δεξαμενές, φιάλες και ράφια συνεχίζουν να πιέζουν την αγορά.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Allied Grape Growers, το πλεονάζον απόθεμα αντιστοιχεί περίπου σε ένα εκατομμύριο τόνους. Ένας τρύγος της τάξης των 2–2,5 εκατομμυρίων τόνων θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη σταδιακή απορρόφησή του.

Πίεση από τις εισαγωγές χύμα οίνου

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι η επιστροφή στις προηγούμενες αγοραστικές συνήθειες δεν θα είναι άμεση. Η ενοποίηση της αγοράς έχει περιθωριοποιήσει πολλούς μικρούς αγοραστές, ενώ η αυξανόμενη εισροή φθηνών εισαγόμενων χύμα οίνων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανάκαμψη των παραγωγών της Καλιφόρνια. «Έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα με τις εισαγωγές χύμα κρασιού», τονίζει ο Aaron Lange του LangeTwins Family Winery, ο οποίος διαχειρίζεται σχεδόν 3.000 εκτάρια και αναγκάστηκε για πρώτη φορά να στραφεί και σε άλλες καλλιέργειες.

Παρά το γεγονός ότι τα καλιφορνέζικα κρασιά παραμένουν ανταγωνιστικά σε τιμές, «δεν βρίσκουν αγοραστές», όπως δηλώνει απογοητευμένος ο Jeff Bitter. Στους επιβαρυντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται και εμπορικά μέτρα, όπως οι δασμολογικές εκπτώσεις σε μεγάλους εισαγωγείς-εξαγωγείς, που συνέβαλαν σε αύξηση 17% των εισαγωγών χύμα οίνων έως τον Ιούλιο του 2025, παρά την επαρκή εγχώρια προσφορά.

Ο φόβος της υπερβολικής εκρίζωσης

Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, οι ηγέτες της βιομηχανίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο υπερδιόρθωσης. «Αν εκριζώσουμε υπερβολικά πολλούς αμπελώνες, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε έλλειψη που θα καλυφθεί άμεσα από εισαγωγές», προειδοποιεί ο Jeff Bitter, μιλώντας στο vitisphere.com. Όπως εκτιμά, περίπου 170.000 εκτάρια αμπελώνων θα επαρκούσαν για να καλύψουν τη ζήτηση.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και ο οινολόγος-σύμβουλος, Nick Karavidas, από το Lodi, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η απόσταση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο μεγάλη όσο συχνά παρουσιάζεται. Κατά την εκτίμησή του, τα τελευταία δύο χρόνια η Καλιφόρνια έχει εκριζώσει περίπου 400.000 στρέμματα αμπελώνων, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια έως και 700.000 τόνων σταφυλιών – περίπου το 25% της αγοράς οινοποιήσιμων σταφυλιών της πολιτείας. «Σε 12 έως 18 μήνες», καταλήγει, «η συζήτηση πιθανότατα θα μετατοπιστεί προς την υπερπαραγωγή στην Ευρώπη».