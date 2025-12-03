Δ. Καπούνης: «Η αγροτιά της Νάξου μετέχει σύσσωμη στις κινητοποιήσεις»

«Οι αγροκτηνοτρόφοι της Νάξου, με σημείο αναφοράς και διεκδίκησης την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, είναι από την πρώτη στιγμή ολόψυχα και έμπρακτα στην εμπροσθοφυλακή του πανελλαδικού αγώνα για τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας». Τα παραπάνω αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Νάξου, Δημήτρης Καπούνη, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Και συνεχίζει: «ο αγώνας αυτός δεν αφορά μόνο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην κοροϊδία καταβολής της βασικής ενίσχυσης. Αυτά αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα, το έναυσμα για να εκραγεί η συσσωρευμένη οργή του αγροτικού κόσμου που νιώθει οικονομική ασφυξία και πίεση, που εξωθείται στη μαζική και αναγκαστική εγκατάλειψη της υπαίθρου. Οι αγρότες μας βλέπουν την κοροϊδία αυτή στους λογαριασμούς τους, στα χρέη, στην απαξίωση της περιουσίας και της δουλειάς τους, στις αυξήσεις των παραγωγικών εξόδων, στο χάσμα τιμών μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

Κινδυνολογούν οι κυβερνώντες για τον προσωρινό αποκλεισμό των εθνικών οδών από τους απελπισμένους αγρότες. Για τον μόνιμο αποκλεισμό των νησιών μας από τη μη εφαρμογή των ειδικών μέτρων της νησιωτικότητας ενδιαφέρεται κανείς; Η νησιωτικότητα είναι ακόμα χέρσο έδαφος, χωρίς σοβαρό, ουσιαστικό περιεχόμενο, όπως αναγνώρισε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ψάχνοντας εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία πέραν του ΕΣΠΑ. Εφαρμόστε επιτέλους τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 101 παρ. 4): «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους».

Υπενθυμίζουμε μερικά, κύρια και καίρια, ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών της απομόνωσης και των μικρών κλήρων:

το αρδευτικό πρόβλημα απειλεί την παραγωγή και τη ζωή γενικότερα.

η εξυγίανση των αγροτικών θεσμών διανομής των επιδοτήσεων δεν προχωρά και στα νησιά με τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση.

η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων (όπως η πατάτα Νάξου) με εθνικούς ελέγχους και κοινοτική παρέμβαση δεν γίνεται πράξη.

το μεταφορικό ισοδύναμο για τις ζωοτροφές έχει μείνει μετέωρο.

οι καθυστερημένες καταβολές του γενικού μεταφορικού ισοδύναμου είναι αδικαιολόγητες.

η μη εκπόνηση και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων για τους νέους αγρότες, ειδικά των νησιών, είναι αναγκαία όσο ποτέ.

η ενίσχυση και ενθάρρυνση της βιολογικής γεωργίας είναι απαίτηση των καιρών, για προστασία του περιβάλλοντος, αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και προστασία του καταναλωτή.

τα κόστη παραγωγής είναι δυσβάστακτα, περισσότερο από τη στεριανή Ελλάδα.

η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, η κάρτα καυσίμων κίνησης, η επιδότηση της τιμής πώλησης των καυσίμων στην αντλία, η θεόρατη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. είναι ζωτικά προβλήματα που απαιτούν διαφορετική και ευνοϊκότερη, για λόγους ισότητας, αντιμετώπιση για τα νησιά.

Διερμηνεύοντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την απελπισία του αγροτικού κόσμου της Νάξου που βλέπει τις κυβερνητικές υποσχέσεις να είναι αέρας κοπανιστός και το ξεκλήρισμα να του χτυπά την πόρτα, διατρανώνουμε:

Ο αγώνας μας είναι αγώνας όλων, παραγωγών και καταναλωτών.

Είναι αγώνας επιβίωσης του αγροτικού τομέα.

Είναι αγώνας- μήνυμα στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την τωρινή και τη νέα ΚΑΠ (2028-2032) που σχεδιάζουν ερήμην μας.

Είναι αγώνας για τη θεραπεία των αποστημάτων και την τιμωρία των τρωκτικών του αγροτικού εισοδήματος.

Είναι αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου και ευημερίας.

Γι’ αυτό ζητάμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη όλου του κόσμου. Και την έχουμε.

Γιατί όλους αφορά ο δίκαιος αγώνας μας για το σήμερα και αύριο των αγροτών και κτηνοτρόφων μας, όλου του χειμαζόμενου πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΡΑΖΩΣΕΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»