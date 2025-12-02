Κρήτη: Κάλεσμα αγροτών για μπλόκα σε αεροδρόμια και λιμάνια του νησιού – Αποφασίζουν τη Δευτέρα

Το Παγκρήτιο Συντονιστικό καλεί σε μαζική δράση – Χθες, ωστόσο, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ιεράπετρας και Σητείας διαφωνούσαν με τον αποκλεισμό της νησιωτικής χώρας

Τη δική της ισχυρή παρέμβαση στις πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις κάνει η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτοκτηνοτρόφων, με ανακοίνωσή της που καλεί σε δυναμική δράση και συμμετοχή όλων των επαγγελματικών φορέων του νησιού. Η Επιτροπή προαναγγέλλει κινητοποίηση στο Παγκρήτιο Στάδιο με στόχο το κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών, εξέλιξη που ήδη προκαλεί αντιδράσεις σε μερίδα των αγροτών της ανατολικής Κρήτης.

Σε ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής αναφέρεται:

«Καλούμε τους Αγροτοκτηνοτροφους της Κρήτης στις 08/12/2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Παγκρήτιο Στάδιο (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) σε δυναμική κινητοποίηση για το κλείσιμο Αεροδρομίων και Λιμανιών.

Καλούμε επίσης όλους τους φορείς της Κρήτης όλων των κλάδων να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις μας».

Αγροτικοί Σύλλογοι Ιεράπετρας και Σητείας: Συμφωνούν με τις κινητοποιήσεις, αλλά διαφωνούν με τον αποκλεισμό

Την ώρα που η Συντονιστική Επιτροπή προχωρά σε κάλεσμα για κλιμάκωση, έντονες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν από αγροτικούς συλλόγους της ανατολικής Κρήτης, οι οποίοι, παρότι στηρίζουν τον πανελλαδικό αγώνα, εκφράζουν αντίθεση στο ενδεχόμενο αποκλεισμού κομβικών υποδομών, θεωρώντας ότι θα πλήξει ανεπανόρθωτα τη νησιωτική οικονομία και την εμπορία ευπαθών προϊόντων.

Έτσι, ενώ κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Ιεράπετρας και Σητείας με υπόμνημα που έστειλαν χθες στην ΕΘΕΑΣ δήλωναν ότι στηρίζουν τον δίκαιο αγώνα ολόκληρης της αγροτικής τάξης. Δε συμφωνούν όμως με το κλείσιμο των εθνικών οδών, των αεροδρομίων και των λιμανιών, γιατί έτσι αποκλείεται η νησιωτική Ελλάδα και φυσικά η Κρήτη, στην περίοδο που οι ευπαθείς καλλιέργειες των κηπευτικών είναι στο φόρτε τους και τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να φτάνουν στις αγορές εντός 24 ωρών από τη συγκομιδή τους.

«Δικαιολογημένα ξεσηκώθηκαν οι συνάδελφοί μας από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στηρίζουμε τον αγώνα τους και συμμετέχουμε στις διεκδικήσεις, παρότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς στον κλάδο των κηπευτικών της Ιεράπετρας δεν έχουν σχέση με τις επιδοτήσεις και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου, γιατί τέτοια χρήματα εμείς δεν έχουμε εισπράξει ποτέ στην ιστορία.

Θέλουμε κι εμείς κάποια μέτρα για να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και αγωνιζόμαστε να κατασκευαστούν και να μας δοθούν για χρήση τα συμπληρωματικά έργα του φράγματος Μπραμιανών και η νέα προσαγωγός διώρυγα των Μύθων. Ζητούμε έργα υποδομής χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Εξαγγελίες και ανακοινώσεις χορτάσαμε, τώρα θέλουμε έργα», δήλωσε με έμφαση ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας κ. Γιάννης Γαϊτάνης.

Κάθετα αντίθετοι στον αποκλεισμό κομβικών σημείων του νησιού

«Δε συμφωνούμε καθόλου με το κλείσιμο των εθνικών οδών, των λιμανιών και των αεροδρομίων, που θα αποκόψει τη νησιωτική Ελλάδα από την υπόλοιπη χώρα και από τις αγορές του εξωτερικού…», πρόσθεσε ο κ. Γαϊτάνης, προτείνοντας οι κινητοποιήσεις να γίνουν έξω από τη Βουλή και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ναι στις διεκδικήσεις, όχι στην ταλαιπωρία του κόσμου

Ο Αγροτικός Σύλλογος Σητείας επίσης τονίζει ότι συμμετέχει στο πανελλαδικό αίτημα για λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα, όμως προειδοποιεί ότι το κλείσιμο δρόμων και λιμανιών θα προκαλέσει μεγάλες περιπέτειες στους πολίτες και θα επιτείνει την ήδη δύσκολη κατάσταση των παραγωγών.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η ξηρασία τριών συνεχόμενων ετών έχει φέρει τις καλλιέργειες στα όριά τους, ενώ ο κίνδυνος τα ευπαθή προϊόντα της Κρήτης να καταλήξουν στις χωματερές εάν κλείσουν τα λιμάνια είναι πλέον ορατός.

