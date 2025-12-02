ΣΑΣΟΕΕ: Όχι άλλη βία στους ανθρώπους που παράγουν – Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη

Ο ΣΑΣΟΕΕ, με ανακοίνωσή του, «καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη καταστολή που δέχθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Εικόνες χημικών, ξυλοδαρμών και συλλήψεων σε ειρηνικούς παραγωγούς θα μείνουν χαραγμένες ως ντροπή για μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα της υπαίθρου.

Η κυβέρνηση απάντησε με ΜΑΤ και χημικά σε ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους.

Αγρότισσες, ηλικιωμένοι, νέοι κτηνοτρόφοι που παλεύουν να σταθούν όρθιοι μετά την ευλογιά, τον καταρροϊκό πυρετό που έχουν επιφέρει ανυπολόγιστες απώλειες στην κτηνοτροφία, την αποτυχία της δακοκτονίας, τις αθρόες εισαγωγές, τις κουτσουρεμένες πληρωμές, το εξοντωτικό κόστος παραγωγής και διαβίωσης, την έλλειψη προστασίας από το παρωχημένο καθεστώς του ΕΛΓΑ, βρέθηκαν αντιμέτωποι με δακρυγόνα.

Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν αντιμετωπίζει τον αγρότη της ως εσωτερικό εχθρό.

Η υποκρισία τελειώνει εδώ.

Την ώρα που η χώρα χρειάζεται κίνητρα για να κρατήσει τους νέους στην παραγωγή, η κυβέρνηση:

κόβει πληρωμές στους ήδη εξουθενωμένους παραγωγούς,

αφήνει τη δακοκτονία να αποτύχει παταγωδώς,

κλείνει τα μάτια στην πανωλεθρία της ευλογιάς που διέλυσε ολόκληρες κτηνοτροφικές μονάδες,

αγνοεί τις προειδοποιήσεις και στο τέλος στέλνει ΜΑΤ για να διαλύσει τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ελληνική γη.

Ζητάμε άμεσα:

Απόσυρση των δυνάμεων καταστολής και σεβασμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία. Κλιμάκια καταγραφής ζημιών εντός 48 ωρών. Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πακέτο στήριξης για κτηνοτροφία και ελαιοκομία. Δημόσια εξήγηση για τις περικοπές των πρόσφατων πληρωμών και επανέλεγχος χωρίς καθυστέρηση. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για ορθή και έγκαιρη υλοποίηση της δακοκτονίας.

Ο ΣΑΣΟΕΕ στηρίζει απόλυτα τους αγρότες και κτηνοτρόφους που αγωνίζονται για να προστατεύσουν το εισόδημα, την αξιοπρέπεια και την επιβίωσή τους.

Δεν θα σωπάσουμε όσο η ελληνική ύπαιθρος αντιμετωπίζεται με βία αντί για λύσεις.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη.

Και η κοινωνία βλέπει».