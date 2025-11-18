Δείκτης FAO: Πτώση 1,6% για τις διεθνείς τιμές των τροφίμων τον Οκτώβριο

Στις 126,4 μονάδες κατά μέσο όρο διαμορφώθηκε για τον Οκτώβριο ο δείκτης τιμών τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός καλαθιού κοινών εμπορευμάτων τροφίμων. Αυτή η τιμή συνιστά μια μηνιαία μείωση της τάξης του 1,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και απορρέει από την άφθονη παγκόσμια προσφορά.

Στις επιμέρους κατηγορίες, ο δείκτης τιμών ζάχαρης του FAO σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση, ήτοι -5,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει βρεθεί από τον Δεκέμβριο του 2020, λόγω των ισχυρών τάσεων παραγωγής στη Βραζιλία και της αναμενόμενης μεγαλύτερης παραγωγής σε Ταϊλάνδη και Ινδία. Οι χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου άσκησαν περαιτέρω καθοδική πίεση στις παγκόσμιες τιμές της ζάχαρης, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης από τον τομέα των βιοκαυσίμων.

Ο δείκτης τιμών γαλακτοκομικών του Οργανισμού σημείωσε πτώση κατά 3,4%, λόγω της απότομης μείωσης των τιμών στο βούτυρο, που συνδέεται με τις άφθονες διαθέσιμες εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νέα Ζηλανδία. Οι τιμές γάλακτος σε σκόνη μειώθηκαν και εκείνες, εξαιτίας της περιορισμένης ζήτησης για εισαγωγές και του έντονου ανταγωνισμού στις εξαγωγές.

Ο δείκτης τιμών κρέατος του FAO κινήθηκε και εκείνος πτωτικά κατά 2%, λόγω των απότομων μειώσεων των τιμών σε χοιρινό και κοτόπουλο. Ωστόσο, οι τιμές του βόειου κρέατος συνέχισαν να αυξάνονται.

Μικρότερη μηνιαία πτώση (-1,3%) κατέγραψε ο δείκτης τιμών δημητριακών του Οργανισμού, με μειώσεις σε όλα τα βασικά δημητριακά. Ο δείκτης τιμών σιταριού σημείωσε κάμψη κατά 1%, ο δείκτης χονδροειδών σιτηρών κατά 1,1% και ο δείκτης ρυζιού κατά 2,5%.

Κόντρα στο ρεύμα τα φυτικά έλαια

Τέλος, ο δείκτης τιμών φυτικών ελαίων του FAO διαμορφώθηκε αντίθετα προς τη γενικότερη πτωτική τάση, κινούμενος αυξητικά κατά 0,9% τον Οκτώβριο και σκαρφαλώνοντας έτσι στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2022. Οι τιμές για το φοινικέλαιο, το κραμβέλαιο, τη σόγια και το ηλιέλαιο αυξήθηκαν, λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των εντολών για τα βιοκαύσιμα και των καθυστερήσεων στις συγκομιδές στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.