Η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας για τη σόγια «ανακουφίζει» τους Αμερικανούς αγρότες, αλλά εγείρει ερωτήματα

Ανάμεικτα συναισθήματα στην αμερικανική αγροτική κοινότητα προκαλεί η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την αγορά σόγιας. Ειδικότερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η Κίνα δεσμεύεται να αγοράσει φέτος 12 εκατ. τόνους σόγιας και 25 εκατ. τόνους ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια, δημιουργώντας προσδοκίες για σταθεροποίηση της αγοράς, αλλά και αβεβαιότητα για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Δεσμεύσεις

Ο Arlan Suderman, επικεφαλής οικονομολόγος εμπορευμάτων της StoneX Group, τονίζει ότι η συμφωνία παρέχει τουλάχιστον μερική σταθερότητα, αρκεί η Κίνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη στήριξη της αμερικανικής βιομηχανίας σόγιας. «Η εγχώρια ζήτηση για σόγια έχει ενισχυθεί σημαντικά χάρη στην ανάπτυξη υποδομών για βιοκαύσιμα, επομένως ακόμη και η σταθεροποίηση των συναλλαγών με την Κίνα αποτελεί θετικό γεγονός», εξηγεί.

Τιμές

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι τιμές της σόγιας παρουσίασαν μικρή άνοδο, αλλά παρέμειναν κάτω από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα. Παρά τη συμφωνία, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι 12 εκατ. τόνοι φέτος αφορούν εντελώς νέα συμφωνία ή αν περιλαμβάνουν τους 5,9 εκατ. τόνους που είχαν ήδη αγοραστεί νωρίτερα το 2025. Η απάντηση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, καθώς νέες πωλήσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα τελικά αποθέματα και τις τιμές. Ο Stephen Vaden, αναπληρωτής υπουργός του USDA, επιβεβαίωσε ότι οι 12 εκατ. τόνοι αφορούν εντελώς νέα συμφωνία για το εμπορικό έτος 2025-26, ενώ οι 25 εκατ. τόνοι για κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια αντιπροσωπεύουν ελάχιστες ποσότητες αγοράς, δηλαδή κατώφλι ζήτησης και όχι ανώτατο όριο. Αυτό αφήνει περιθώρια για αύξηση των αγορών, ανάλογα με την πραγματική ζήτηση της Κίνας.

Παραδόσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι παραδόσεις των 25 εκατ. τόνων θα πραγματοποιηθούν κυρίως μεταξύ Σεπτεμβρίου και Ιανουαρίου. Ωστόσο, τυχόν πρόωρη παράδοση εντός του τρέχοντος εμπορικού έτους θα μπορούσε να σφίξει την αγορά και να δημιουργήσει ευκαιρίες ανόδου στις τιμές, ιδιαίτερα αν υπάρξουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε ΗΠΑ ή Βραζιλία. Η συμφωνία αξιολογείται από διαφορετικές οπτικές. Από την απαισιόδοξη σκοπιά, οι 12 εκατ. τόνοι φέτος αποτελούν απογοήτευση σε σχέση με ιστορικές πωλήσεις προς την Κίνα, που κυμαίνονταν μεταξύ 30 και 35 εκατ. τόνων ετησίως. Οι 25 εκατ. τόνοι για τα επόμενα τρία χρόνια επαναφέρουν τις πωλήσεις στα επίπεδα πριν από δύο χρόνια, όχι όμως στο ιστορικό υψηλό.

Μείωση εξάρτησης από την Κίνα

Αντίθετα, από την αισιόδοξη σκοπιά, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης των ΗΠΑ δημιουργεί ισχυρή βάση κατανάλωσης, που μειώνει την εξάρτηση από την Κίνα. «Η εγχώρια ζήτηση έχει ενισχυθεί τόσο πολύ που δεν χρειάζεται να εξαρτόμαστε αποκλειστικά από την Κίνα για να απορροφήσουμε την παραγωγή μας», επισημαίνει ο Suderman.

Συνολικά, η συμφωνία θεωρείται καθαρά θετική, με συνολική ποσότητα 87 εκατ. τόνων σόγιας για τέσσερα χρόνια, περίπου 75 εκατ. τόνους περισσότερο από ό,τι θα είχε επιτευχθεί χωρίς αυτή, παράλληλα με την πολιτική στρατηγική της Κίνας να μειώσει την εξάρτησή της από αμερικανικές εισαγωγές.

Καλλιεργητικές επιλογές

Η συμφωνία αναμένεται, επίσης, να επηρεάσει τις καλλιεργητικές επιλογές των αγροτών, με πιθανή μετατροπή στρεμμάτων καλαμποκιού σε σόγια, διευκολύνοντας την εναλλαγή καλλιεργειών και αντιμετωπίζοντας τις υψηλές τιμές εισροών.

Ο Suderman υπογραμμίζει ότι η απόφαση του προέδρου Xi Jinping να καταλήξει στη συμφωνία πιθανώς συνδέεται με αντιλαμβανόμενη αδυναμία στη βάση στήριξης κατά την πρόσφατη Τέταρτη Ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου αξιολογούνται οι θέσεις και η ηγεσία. Η ανάγκη να καταστείλει τις διεθνείς εντάσεις και να εστιάσει στη βάση υποστήριξης στο εσωτερικό ώθησε την Κίνα να δεσμευτεί στη συμφωνία, γεγονός που αποτελεί θετικό στοιχείο για τις ΗΠΑ και αυξάνει την πιθανότητα τήρησής της.