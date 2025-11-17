Κίνα: Στο 80% καταγράφεται το ποσοστό εφοδιασμού σε σπόρους εσωτερικής παραγωγής, καλύπτοντας όλη την κινεζική επικράτεια

Η Κίνα καταγράφει σημαντική βελτίωση στη δυνατότητα εφοδιασμού σπόρων επί τη βάσει των προσπαθειών αναζωογόνησης της κινεζικής βιομηχανίας παραγωγής σπόρων που ξεκίνησαν το 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Ζητημάτων στις 13 Νοεμβρίου.

Το ποσοστό εφοδιασμού σε σπόρους, που καλύπτει πλέον ολόκληρη την Κίνα, έχει φτάσει στο 80%, αυξημένο κατά 10% σε σύγκριση με το 2020, δήλωσε ο υφυπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Ζητημάτων Τσανκ Σινγκουάνγκ στη διάρκεια μιας εθνικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Χουνάν για την αναζωογόνηση της κινεζικής βιομηχανίας παραγωγής σπόρων.

Ο Τσανγκ έδωσε έμφαση στην καλλιέργεια ποικιλιών σπόρων που είναι πλέον δυνατή εντός της Κίνας, καλύπτοντας ποσοστό 95% επί της συνολικής ικανότητας παραγωγής σπόρων, ενώ οι ζωοτροφές και οι τροφές πουλερικών έχουν μερίδιο της αγοράς που είναι μεγαλύτερο από το 80%. Οι τροφές ιχθυοκαλλιεργειών κινεζικής προέλευσης καλύπτουν ποσοστό 85% των αναγκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ