Επιβεβαιώνεται η παγκόσμια παραγωγή-ρεκόρ στα δημητριακά το 2025

Τις ενημερωμένες προβλέψεις του για τις παγκόσμιες αγορές δημητριακών δημοσίευσε πριν από μερικές μέρες ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με αυτές, η παγκόσμια παραγωγή δημητριακών αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,4% το 2025, φτάνοντας τους 2,99 δισ. τόνους, επιβεβαιώνοντας τις παλαιότερες προβλέψεις που έκαναν λόγο για παγκόσμια παραγωγή-ρεκόρ το 2025, ενώ αναμένονται αυξήσεις στην παραγωγή όλων των βασικών δημητριακών.

Στη νέα Σύνοψη Προσφοράς και Ζήτησης Δημητριακών προβλέπεται, επίσης, ότι η παγκόσμια χρήση δημητριακών το 2025/26 θα αυξηθεί κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τους 2,929 δισ. τόνους, κυρίως λόγω των άφθονων αποθεμάτων και των χαμηλότερων τιμών. Η χρήση δημητριακών για ζωοτροφές αναμένεται να αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό.

Επιπλέον, με βάση τις ενημερωμένες προβλέψεις, τα παγκόσμια αποθέματα δημητριακών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,7%, φτάνοντας και εκείνα στο ιστορικό υψηλό των 916,3 εκατομμυρίων τόνων. Όσο για την αναλογία αποθεμάτων-προς-χρήση (stock to use ratio), αυτή θα αναμένεται στα υψηλότερα επίπεδα που έχει βρεθεί από το 2017/18, φθάνοντας στο 31,1%.

Η ενημερωμένη πρόβλεψη του FAO για το παγκόσμιο εμπόριο δημητριακών κατά την περίοδο 2025/26 δείχνει αύξηση 3,2% στους 499,5 εκατομμύρια τόνους. Το διεθνές εμπόριο σιταριού αναμένεται να αυξηθεί δυναμικά, κυρίως λόγω των ανεβασμένων εισαγωγών της Ασίας, ενώ το παγκόσμιο εμπόριο ρυζιού προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς.