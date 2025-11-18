ΕΥΡΩΠΗ & ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνεται η παγκόσμια παραγωγή-ρεκόρ στα δημητριακά το 2025

Οι νέες προβλέψεις δείχνουν ιστορικό υψηλό και στα αποθέματα
18/11/2025
Τις ενημερωμένες προβλέψεις του για τις παγκόσμιες αγορές δημητριακών δημοσίευσε πριν από μερικές μέρες ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με αυτές, η παγκόσμια παραγωγή δημητριακών αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,4% το 2025, φτάνοντας τους 2,99 δισ. τόνους, επιβεβαιώνοντας τις παλαιότερες προβλέψεις που έκαναν λόγο για παγκόσμια παραγωγή-ρεκόρ το 2025, ενώ αναμένονται αυξήσεις στην παραγωγή όλων των βασικών δημητριακών.

Στη νέα Σύνοψη Προσφοράς και Ζήτησης Δημητριακών προβλέπεται, επίσης, ότι η παγκόσμια χρήση δημητριακών το 2025/26 θα αυξηθεί κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τους 2,929 δισ. τόνους, κυρίως λόγω των άφθονων αποθεμάτων και των χαμηλότερων τιμών. Η χρήση δημητριακών για ζωοτροφές αναμένεται να αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό.

Επιπλέον, με βάση τις ενημερωμένες προβλέψεις, τα παγκόσμια αποθέματα δημητριακών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,7%, φτάνοντας και εκείνα στο ιστορικό υψηλό των 916,3 εκατομμυρίων τόνων. Όσο για την αναλογία αποθεμάτων-προς-χρήση (stock to use ratio), αυτή θα αναμένεται στα υψηλότερα επίπεδα που έχει βρεθεί από το 2017/18, φθάνοντας στο 31,1%.

Η ενημερωμένη πρόβλεψη του FAO για το παγκόσμιο εμπόριο δημητριακών κατά την περίοδο 2025/26 δείχνει αύξηση 3,2% στους 499,5 εκατομμύρια τόνους. Το διεθνές εμπόριο σιταριού αναμένεται να αυξηθεί δυναμικά, κυρίως λόγω των ανεβασμένων εισαγωγών της Ασίας, ενώ το παγκόσμιο εμπόριο ρυζιού προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς.

Γαργαλάκος Νίκος
Γαργαλάκος Νίκος
