«Δείπνο στα λευκά» συνοδεία Samos Grand Cru

Η νύχτα ντύθηκε στα «λευκά» και κράτησε για το τέλος τη γλυκιά, καλοκαιρινή και φρουτώδη ανάσα του Samos Grand Cru, του πολυαγαπημένου στην αγορά της Γαλλίας, κρασιού του Ε.Ο.Σ Σάμου!

Αυτό ήταν το απολαυστικό κλείσιμο ενός ατμοσφαιρικού δείπνου μετά γευστικών δοκιμών λευκών οίνων που διοργάνωσε με επιτυχία η Wine Plus στη Θεσσαλονίκη και στο υψηλής αισθητικής Sky Bar at The Met Hotel, υπό την εποπτεία της κ. Μαρίας Νέτσικα, χημικού, οινολόγου και δημοσιογράφου οίνου, η οποία δραστηριοποιείται επιτυχώς σε ποικίλους τομείς του οινικού κλάδου.

Επιλεγμένοι οίνοι από τον ελληνικό αμπελώνα συνόδευσαν τις γαστρονομικές ευφάνταστες δημιουργίες του executive chef Δημήτρη Τσανανά, ο οποίος αποδεικνύοντας το μεγαλείο της απλότητας σε συνδυασμό με το μεγάλο του ταλέντο και τις εξαίρετες πρώτες ύλες, ταξίδεψε γευστικά τους παρευρισκόμενους στη Μεσόγειο.

Το Samos Grand Cru , ένα από τα πιο «κομψά» γλυκά κρασιά του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ, επιλέχτηκε για να συνοδεύσει τo επιδόρπιo του “Dinner en blanc”. Είναι ένας γλυκός μα εκλεπτυσμένος οίνος με πιο «καλοκαιρινή» διάθεση, αφού παρουσιάζει την «τραγανή» φρεσκάδα και δροσιστική οξύτητα του άσπρου Μοσχάτου Σάμου.

H επιτυχία της βραδιάς δικαίωσε την πάντοτε αψεγάδιαστη διοργάνωση της Wine Plus για ένα «δείπνο στα λευκά»… με κρασιά λευκά, εκλεπτυσμένης ποιότητας!