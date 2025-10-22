Κ. Τσιάρας: Θα καταβληθούν 46 εκατ. ευρώ για ζωονόσους – Μηδενικές αποζημιώσεις σε όσους που δεν τηρούν τα μέτρα

Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς στα πρότυπα της Επιτροπής που λειτούργησε κατά την περίοδο του πανδημίας του κορωνοϊού με τη συμμετοχή καθηγητών από τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, του ΑΠΘ, εκπροσώπων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου κ.α. ανακοίνωσε ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο ΥΠΑΑΤ.

Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο δίνει πολυμέτωπη μάχη της ευλογιάς και το επόμενο διάστημα θα υπάρχει από την εν λόγω Επιτροπή ολοκληρωμένο σχέδιο ( το οποίο θα θεσμοθετηθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ενώ θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυστηρές κυρώσεις σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα, σε όσους διακινούν εμβόλια κ.α.), για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Σε ότι αφορά τις πληρωμές στους κτηνοτρόφους ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες θα καταβληθούν 46 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για τον εγκλεισμό των ζώων λόγω των ζωονόσων, ενώ είπε ότι έχουν εγκριθεί επιπλέον 10 εκατ. ευρώ που θα δοθούν τις αμέσως επόμενες μέρες για τα θανατωθέντα ζώα. Επίσης ξεκαθάρισε ότι μηδενικές θα είναι οι αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό.

Ερωτηθείς για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή και τις σημερινές συλλήψεις 37 ατόμων από την ΕΛΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις ο κ. Τσιάρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκκαλο».

