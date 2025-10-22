K. Τσιάρας: «Τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες πληρωμές προς τους δικαιούχους»

Στη συζήτηση, στο πλαίσιο του 3ου Cantina Academy, που διεξάγεται στην Καλαμάτα, με θέμα την αγροτική ανάπτυξη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού και της CEO της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Αντιγόνης Λυμπεροπούλου, υπό τον συντονισμό του Διευθυντή του «Πρώτου Θέματος», Μπάμπη Κούτρα, συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, όπου αναφέρθηκε στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική και στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για πρώτη φορά, όπως είπε, το κράτος «συγκρούεται με τέτοια συμφέροντα», επισημαίνοντας πως οι έλεγχοι στο παρελθόν δεν είχαν την απαιτούμενη ένταση και εύρος.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες πληρωμές προς τους δικαιούχους, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η διαδικασία θα έχει εξομαλυνθεί.

Κεντρικός στόχος είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια «να πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους» και να εκκαθαριστούν φαινόμενα παράνομων επιδοτήσεων.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Κομισιόν απέστειλε δύο επιστολές με προειδοποιήσεις πως, αν δεν ενταθούν οι έλεγχοι, «θα τεθούν εν κινδύνω οι ευρωπαϊκοί πόροι» που ξεπερνούν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Για τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική

Ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι «για πρώτη φορά υπάρχουν περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Κάθε μήνα πραγματοποιούνται επισκέψεις σε νομούς της χώρας για την παρακολούθηση τοπικών σχεδίων ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι «να αντλήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους και να τους διανείμουμε στους πραγματικούς δικαιούχους, με τρόπο που να κατευθύνονται απευθείας στην πρωτογενή παραγωγή».

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τον ιό «εξαιρετικά ανθεκτικό», τονίζοντας τη σημασία συνεργασίας με τις Περιφέρειες και τους κτηνοτρόφους για τον περιορισμό του.

Υπογράμμισε ότι η διαχείριση της κρίσης απαιτεί «επιστημονική καθοδήγηση» και διευκρίνισε πως οι ειδικοί «είναι σαφείς – δεν προτείνουν εμβολιασμό».

Επεσήμανε ότι ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας για την αποτροπή παράνομων εμβολιασμών ή μετακινήσεων ζώων.

«Η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων — αυτή είναι η πολιτική μας για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας», κατέληξε.