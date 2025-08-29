Navarra 3600: Η ισπανική περιφέρεια γίνεται πιλότος για την αναγεννητική γεωργία στην Ευρώπη

Η αναγεννητική γεωργία δεν αφορά μόνο την παραγωγικότητα. Στόχος είναι η υγεία του εδάφους, η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και η καλύτερη διαχείριση του νερού. Παράλληλα, στο έργο ενσωματώνονται και κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, ώστε να αποτυπώνεται το συνολικό αποτύπωμα της μετάβασης.

Σεμινάρια για την πράξη

Αναγνωρίζοντας ότι η αλλαγή ξεκινά από τη γνώση, το Navarra 3600 διοργανώνει νέο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου, σε τοποθεσίες όπως η πόλη Ολίτε, οι τοπικοί παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές της αναγεννητικής γεωργίας, προσαρμοσμένες στις συνθήκες της Ναβάρας.

Μεγάλες εταιρείες στο πλευρό των αγροτών

Η απήχηση του έργου δεν περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Στον πυρήνα του Navarra 3600 βρίσκονται ήδη σημαντικοί «παίκτες» της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων, όπως η Danone, η Alpro, η Cargill και η Intermalta, που αναζητούν πιο βιώσιμες πρώτες ύλες για τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Στο εγχείρημα συμμετέχουν επίσης τραπεζικά ιδρύματα, τεχνολογικά κέντρα και θεσμικοί φορείς, με τις αγροτικές ενώσεις ENHE και UAGN, καθώς και την Ένωση Αγροδιατροφικών Συνεταιρισμών Ναβάρας (UCAN) να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των παραγωγών.

Πολιτική στήριξη και ευρωπαϊκή διάσταση

Η κυβέρνηση της Ναβάρα στηρίζει ανοιχτά το έργο. Ο υπουργός Γεωργίας, Χοσέ Μαρία Αϊέρδι, και ο διευθυντής Γεωργίας, Ινάθιο Γκιλ, έχουν χαρακτηρίσει την αναγεννητική γεωργία ως τον δρόμο για έναν ανθεκτικότερο, πιο παραγωγικό και πιο ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, το Navarra 3600 εντάσσεται στο Regenerative Innovation Portfolio, μια εμβληματική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τo EIT Food και υλοποιείται σε συνεργασία με το FoodValley. Πρόκειται για το πρώτο «τοπίο» αυτής της στρατηγικής, με στόχο να λειτουργήσει ως πιλοτικό παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η αρχή ενός νέου κύκλου

Αν και ακόμη βρίσκεται στα πρώτα του βήματα, το Navarra 3600 δείχνει ήδη τον δρόμο για το πώς η αναγεννητική γεωργία μπορεί να περάσει από τις μεμονωμένες πρωτοβουλίες στη συλλογική δράση. Η συμμετοχή παραγωγών, βιομηχανίας και θεσμών σε ένα κοινό πείραμα καθιστά τη Ναβάρα ένα πραγματικό εργαστήριο για τη γεωργία του μέλλοντος.