Supernovas: Ενισχύοντας τις γυναίκες που αλλάζουν τον επενδυτικό χάρτη της Ευρώπης

Η γυναικεία παρουσία στον κόσμο των επενδύσεων και της καινοτομίας παραμένει χαμηλή στην Ευρώπη, αλλά ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα έρχεται να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα. Το Supernovas, που υλοποιείται με την υποστήριξη του European Institute of Innovation and Technology (EIT), έχει θέσει ως αποστολή την αύξηση του αριθμού των γυναικών που ηγούνται νεοφυών επιχειρήσεων και δραστηριοποιούνται ως επενδύτριες.

Με συνδυασμό εκπαίδευσης, δικτύωσης και δημιουργίας ισχυρής κοινότητας, το Supernovas παρέχει σε γυναίκες επιχειρηματίες και επενδύτριες πρόσβαση σε γνώση, πόρους και στρατηγικές συνεργασίες που μπορούν να απογειώσουν την πορεία τους.

Μια κοινότητα με ισχυρή αποστολή

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκεται η Κοινότητα Supernovas, ένα δίκτυο που ενώνει γυναίκες από όλη την Ευρώπη, τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης, σε καθιερωμένα και ανερχόμενα κέντρα καινοτομίας. Στόχος είναι η στρατηγική συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των μελών. Όπως τονίζει η Ana I. Alcaine, project manager του EIT: «Η αποστολή μας είναι να οικοδομήσουμε μια ισχυρή, υψηλού αντικτύπου κοινότητα, που να αντανακλά το πλήρες δυναμικό της ευρωπαϊκής καινοτομίας, ενισχύοντας την παρουσία και τη δύναμη των γυναικών που αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό τοπίο της Ευρώπης».

Κλείνοντας το επενδυτικό χάσμα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 15% των νεοφυών επιχειρήσεων προηγμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη ιδρύονται ή συνιδρύονται από γυναίκες, ενώ μόλις το 2% του επιχειρηματικού κεφαλαίου κατευθύνεται σε ομάδες ιδρυτριών. Παράλληλα, το 85% των επενδυτικών επιτροπών επιχειρηματικών κεφαλαίων απαρτίζεται αποκλειστικά από άντρες και μόνο το 13% των εταίρων σε επενδυτικές εταιρείες είναι γυναίκες.

Αυτές οι ανισότητες, πέρα από κοινωνικό ζήτημα, αποτελούν και χαμένη επενδυτική ευκαιρία. Το Supernovas φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, βοηθώντας στη δημιουργία της επόμενης γενιάς γυναικών ηγετών στον χώρο των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας.

Σύνδεση με το οικοσύστημα του EIT

Η Κοινότητα Επενδυτριών Supernovas δίνει στα μέλη της πρόσβαση σε επιλεγμένες επενδυτικές ευκαιρίες, κλαδικές γνώσεις και αποκλειστικούς πόρους. Η σύνδεση με το ευρύτερο δίκτυο του EIT ανοίγει δρόμους σε τομείς όπως η μεταποίηση, η αγροδιατροφή και η αστική κινητικότητα, μέσα από συνεργασίες με θεματικές κοινότητες και στρατηγικούς εταίρους.

Κάλεσμα για συμμετοχή

Το πρόγραμμα καλεί γυναίκες επενδύτριες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες του οικοσυστήματος καινοτομίας να ενταχθούν στην Κοινότητα Supernovas. Μέσα από τις τοπικές ή πανευρωπαϊκές δράσεις, οι συμμετέχουσες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το δίκτυό τους, να ενισχύσουν την επιρροή τους και να συμβάλουν σε μια νέα, πιο ισότιμη επενδυτική πραγματικότητα στην Ευρώπη.

Όπως υπογραμμίζουν οι συντελεστές του έργου, η αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, αλλά και δομικής αναμόρφωσης του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτείται, αναπτύσσεται και υλοποιείται η καινοτομία. Και η Κοινότητα Supernovas σκοπεύει να είναι η κινητήριος δύναμη αυτής της αλλαγής.

Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος του δικτύου αυτού για να ενισχύσουν τη θέση τους στον τομέα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.eitfood.eu/blog/supernovas-eit-sets-a-new-standard-for-women-led-professional-investor-networks.

Για μια δίκαιη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας δεν είναι απλώς ζήτημα ισότητας. Είναι στρατηγικής σημασίας για την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία των ευρωπαϊκών οικονομιών. Όπως τονίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, η προσέγγιση του Supernovas βασίζεται στην προοπτική αλλαγής συστημάτων, και όχι απλώς στη στήριξη μεμονωμένων περιπτώσεων.

Σε μια εποχή που η καινοτομία καλείται να απαντήσει σε παγκόσμιες προκλήσεις, από την κλιματική κρίση έως την ψηφιακή μετάβαση, η ενεργή συμμετοχή των γυναικών δεν μπορεί να είναι προαιρετική, όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι φορείς.