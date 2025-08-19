Inspire Restorative Aquaculture Course – Νέες δεξιότητες και καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια

Η Σκωτία, και συγκεκριμένα το Oban στα Δυτικά Highlands, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα δυναμικό πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων, που συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική γνώση και επιχειρηματική καινοτομία στον τομέα της αποκαταστατικής υδατοκαλλιέργειας. Το Inspire Restorative Aquaculture Course δίνει την ευκαιρία σε ταλαντούχους συμμετέχοντες να εξειδικευτούν στην καλλιέργεια φυκιών, στην εκτροφή ιχθύων και οστρακοειδών, αλλά και στη βιολογία φυκιών και μικροφυκών, από την ανάπτυξη έως την ανάλυση σε μοριακό και μεταβολικό επίπεδο.

Πέρα από την τεχνική κατάρτιση, το πρόγραμμα προσφέρει και επιχειρηματικό περιεχόμενο, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε ομάδες, αναπτύσσοντας ιδέες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του τομέα, ενώ η διαδικασία θα κορυφωθεί σε μια τελική εκδήλωση παρουσίασης (pitch), με βραβεία για τις καλύτερες προτάσεις.

Η εμπειρία δεν περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Μέσα από ζωντανές διαδικτυακές εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με ενδιαφερόμενους φορείς, κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και startups που ήδη εργάζονται για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων στον χώρο της υδατοκαλλιέργειας.

Πλήρες πακέτο εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιχειρηματικής υποστήριξης

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη Seaweed Academy του Scottish Association for Marine Science (SAMS), τον μοναδικό εξειδικευμένο φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον κλάδο της καλλιέργειας φυκιών, σε συνεργασία με την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών. Η Seaweed Academy προσφέρει ένα πλήρες πακέτο εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιχειρηματικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της βιομηχανίας φυκιών.

Η διά ζώσης εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του SAMS στο Oban –γνωστό και ως η «πρωτεύουσα των θαλασσινών» της Σκωτίας–, με επιπλέον διαδικτυακές συνεδρίες πριν και μετά την επιτόπια συμμετοχή. Το ειδυλλιακό τοπίο της περιοχής προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο για να συνδυαστεί η εκπαίδευση με την έμπνευση.

Για όσους ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλουν στην καινοτομία ενός ταχέως αναπτυσσόμενου και περιβαλλοντικά κρίσιμου κλάδου, το Inspire Restorative Aquaculture Course αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για μάθηση, δικτύωση και δημιουργία. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.eit.europa.eu.