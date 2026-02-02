Ρήγμα 200 μέτρων από τη μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό

Ένα τεράστιο ρήγμα 200 μέτρων που έχει κόψει στα δύο μία ολόκληρη πλαγιά και κρέμεται πλέον από μία κλωστή είναι η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews στην Ιόνια Οδό.

Οι έντονες βροχοπτώσεις μαλάκωσαν το έδαφος που υποχώρησε, δημιουργώντας την κατολίσθηση, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι χώματος να υποχωρήσουν. Σπάζοντας τα προστατευτικά πλέγματα και παρασύροντας τις προστατευτικές μπάρες κατέληξαν στον δρόμο.

Μέσω του κόμβου της Άρτας και της Αμφιλοχίας η διέλευση των οχημάτων

Καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ιόνια Οδός, στο 127ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Συκούλας παραμένει κλειστή.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αντίρριο εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Άρτας. Για την κατεύθυνση από Αντίρριο προς Άρτα, η έξοδος τον οχημάτων γίνεται στον κόμβο Αμφιλοχίας και από παλαιά εθνική οδό, φτάνει κάποιος στην Άρτα.

