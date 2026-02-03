Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα οι τελευταίες καταθέσεις μαρτύρων – Αναμένονται ξεχωριστά πορίσματα

Ολοκληρώνει τις εργασίες της σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καταθέσεις μαρτύρων και τη λήψη απόφασης για το πότε θα κατατεθεί το πόρισμα στην Εθνική αντιπροσωπεία.

Σήμερα στην Επιτροπή θα γίνουν δύο καταθέσεις. Η μία προέρχεται από την περασμένη Πέμπτη, δηλαδή του κυρίου Μόσχου Κορασίδη, που δεν ολοκληρώθηκε λόγω του περασμένου της ώρας και άλλη του πρώην υπουργού της ΝΔ και πρώην υπουργού Γεωργίας Σωτήρη Χατζηγάκη.

Αυτό που απομένει είναι να αποφασίσει η επιτροπή πότε θα δώσουν τα πορίσματα τα κόμματα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι δεκαήμερη η διαδικασία.

Σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, μέχρι τώρα έχουν γίνει 77 καταθέσεις μαρτύρων, πάνω από 40 συνεδριάσεις και πάνω από 400 ώρες συνεδριάσεων.

Πηγή: ΕΡΤ