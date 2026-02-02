Τρίκαλα: Προβλήματα υπαρχείλισης ρεμάτων στους δρόμους πρόσβασης των κτηνοτρόφων

Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Μετεώρων, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεόδωρους και τη Θεόπετρα, λόγω υπερχείλισης ποταμών και ρεμάτων, δημιουργήθηκαν χθες στην Π.Ε. Τρικάλων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο πρόεδρος της Κοινότητας Γερακαρίου κ. Γ. Γκουγκουστάμος, ανέφερε ότι χθες αποκλείστηκαν λόγω της υπερχείλισης των νερών τρεις κτηνοτρόφοι στα ποιμνιοστάσια τους, οι οποίοι και απεγκλωβίστηκαν μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν και αφού υποχώρησαν στα νερά.

Σήμερα, αναμένεται μηχανήματα να προχωρήσουν σε αποκατάσταση των σημείων που πλημμύρισαν για να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι μια κτηνοτροφική μονάδα στη Μεγάρχη Τρικάλων, απέφυγε την καταστροφή την τελευταία στιγμή, μετά από τεχνικές εργασίες βαρέως τύπου μηχανήματος που εξέτρεψε τη ροή υδάτων προς άλλη κατεύθυνση.

