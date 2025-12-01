Διαφοροποιήθηκαν τα θεσσαλικά εδάφη μετά τις πλημμύρες του Daniel

Δύο χρόνια μετά τις πλημμύρες του Daniel φαίνεται ότι οι επιπτώσεις στα εδάφη ποικίλλουν πάρα πολύ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγρού. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγρών δεν υπάρχουν προβλήματα με τα ιζήματα, ενώ υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου τα χωράφια βελτιώθηκαν κιόλας.

Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένες περιπτώσεις με πολύ σοβαρές ζημιές με μεγάλους όγκους ιζημάτων, όπου εκεί χρειάζεται ειδική διαχείριση από την πολιτεία. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, με δεδομένο ότι σε πολλές περιοχές δεν υπήρχαν εδαφολογικά στοιχεία, π.χ. στην Κάρλα, για να γίνουν οι σχετικές συγκρίσεις είναι η επικαιροποίηση του εδαφολογικού χάρτη. Αυτά ανέφεραν, μεταξύ άλλων, οι επιστήμονες που μίλησαν στην ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα, με πρωτοβουλία του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι επιστημονικές διαπιστώσεις, καθώς και οι πολιτικές και οι προοπτικές για την αποκατάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ενώ το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανέδειξε –με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και φορέων– κρίσιμες πτυχές που αφορούν την υγεία των εδαφών και τις καλλιεργητικές πρακτικές. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία της περιφέρειας με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τον οποίο «έχουμε υπογράψει μία προγραμματική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι αγρότες μπορούν να κάνουν δωρεάν αναλύσεις για τα εδάφη τους και να προγραμματίσουν τον τρόπο που θα προχωρήσουν στις καλλιέργειές τους». Υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί τέσσερα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που σχετίζονται με τα ψυχανθή, με τους ντόπιους σπόρους, με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των φυτών κάτω από συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, με τη δημιουργία και την αξιολόγηση νέων ποικιλιών χειμερινών ρεβιθιών με υψηλό δυναμικό απόδοσης και ποιότητα και με την καταγραφή των διάφορων άλλων καλλιεργειών.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί του διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δημήτρη Βλαχοστέργιου, και του διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και επικεφαλής του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας, Βασίλη Χατζηκαμαγιάννη.

Τι είπαν οι επιστήμονες

Ο Ελευθέριος Ευαγγέλου, γεωπόνος, Δρ Εδαφολογίας, κύριος ερευνητής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μίλησε για τις επιπτώσεις των πλημμυρών στα εδάφη, που ποικίλλουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγρού, ενώ για τις διαβρώσεις φαίνεται πως υπάρχουν μικρής έκτασης προβλήματα.

Γενικά, οι πλημμύρες έχουν διαφοροποιήσει τις εδαφικές συνθήκες στους αγρούς. Είτε στην περιοχή της Κάρλας, είτε εκεί που εντοπίζονται τα ιζήματα, είτε εκεί που παρατηρούνται διαβρώσεις, οι συνθήκες πρέπει να αναζητηθούν ξανά μέσα από μία συγκεκριμένη δειγματοληψία και ανάλυση των αποτελεσμάτων για να γνωρίσει ο κάθε παραγωγός τις νέες συνθήκες γονιμότητας του εδάφους», κατέληξε.

Στην επίδραση της παρατεταμένης παραμονής των υδάτων στη βιολογία και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών στις παρακάρλιες περιοχές αναφέρθηκε ο Δρ Ιωάννης Υψηλάντης, καθηγητής Εδαφολογίας-Μικροβιολογίας Εδάφους στο Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, ενώ για τη διαχείριση και τις καλλιεργητικές τεχνικές για την αποκατάσταση της παραγωγικότητας στις αροτραίες πλημμυρισμένες εκτάσεις μίλησε ο Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές, εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αμφότεροι τόνισαν την ανομοιομορφία στις επιπτώσεις των πλημμυρών στα εδάφη, τις διαφοροποιήσεις στην κοκομετρική σύσταση του εδάφους και την ανάγκη επικαιροποίησης του εδαφολογικού χάρτη της Θεσσαλίας για να σχεδιαστούν νέες πολιτικές και, βάσει αυτών, να γίνει η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

ΚΑΠ 2028-2034

Ενδιαφέρουσα ήταν η διαδικτυακή παρέμβαση του υπευθύνου Διαχείρισης Προγράμματος στην DG AGRI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γεώργιου Γκίνη,

ο οποίος παρουσίασε την ΚΑΠ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2028-2034 και τις προτάσεις για τη βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών.

Ο κ. Γκίνης αναφέρθηκε στην αλλαγή αρχιτεκτονικής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μη οριοθετημένα προγράμματα, τα οποία θα δίνουν την ευελιξία στο κάθε κράτος-μέλος να χρησιμοποιήσει εθνικούς πόρους, ενισχύοντας μία συγκεκριμένη αγροτική πολιτική. Τόνισε, επίσης, τη βούληση των Βρυξελλών να έχουν λόγο οι περιφέρειες στον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων. Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος της «ΥΧ» Γιώργος Ρούστας.