Οι Βολιώτες φώναξαν «όχι» στη σχεδιαζόμενη επένδυση του LNG στον Παγασητικό

Χιλιάδες κάτοικοι του Βόλου κατέκλυσαν το μεσημέρι της Κυριακής την παραλία της πόλης για να διαμαρτυρηθούν κατά της σχεδιαζόμενης επένδυσης για την κατασκευή σταθμού επαναεριοποίησης και αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον Παγασητικό κόλπο. Στις τοποθετήσεις τους, όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να μην επιτρέψουν να «περάσει» η επένδυση, ενώ τη νομική υποστήριξη αναλαμβάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά από δέσμευση του περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα.

Μάλιστα, ανεβαίνοντας στο βήμα, ο κ. Κουρέτας ύψωσε το δεξί του χέρι με τη γροθιά σφιγμένη, ενώ στην ομιλία του χρησιμοποίησε και φράση του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, καλώντας τον κόσμο να υψώσει τη φωνή του (αγγλικά: Τurn the volume up).

Κίνδυνος για το ήδη ευάλωτο οικοσύστημα

Κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα, οι Βολιώτες διατράνωσαν την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη επένδυση, θεωρώντας ότι η εγκατάσταση LNG θα επιβαρύνει το ήδη ευάλωτο οικοσύστημα του Παγασητικού, θα αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και θα πλήξει κρίσιμους πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η αλιεία. Στην κινητοποίηση, μάλιστα, συμμετείχαν και αλιείς με τα καΐκια τους, ανάβοντας πυρσούς.

Η πορεία που ακολούθησε ήταν εντυπωσιακή, με χιλιάδες κατοίκους να δίνουν το «παρών», με επικεφαλής τον περιφερειάρχη, κ. Κουρέτα, ο οποίος μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και όλα τα μέλη της περιφερειακής αρχής έστειλαν νέο μήνυμα κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

Γονείς, με τα παιδιά τους στην αγκαλιά, αλλά και ηλικιωμένοι, όλοι μαζί μετείχαν στην πορεία, με τον Σύλλογο για την Προστασία του Παγασητικού να κινητοποιεί όλες τις τοπικές δυνάμεις.