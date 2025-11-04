Ταχύρρυθμο σεμινάριο για τεχνικούς Θερμοκηπίων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Δωρεάν πιλοτικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για Τεχνικούς Θερμοκηπίων διοργανώνουν από τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου και έως την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 25 ωρών (5 ημέρες × 5 ώρες) και περιλαμβάνει 15 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης. Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας.

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν έως 25 απασχολούμενοι/ες στον πρωτογενή τομέα κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Στόχος της δράσης, που εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εθνικής πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι όπως προβούν στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακολούθησης του εν λόγω σεμιναρίου, με την αποστολή των στοιχείων τους, έως την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 στο email: [email protected].

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ