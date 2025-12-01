Επεισοδιακή η έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων στο δυναμικό μπλόκο της Νίκαιας (φώτος)

Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή έναρξη των φετινών αγροτικών κινητοποιήσεων στον κάμπο, καθώς σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των διαμαρτυρόμενων αγροτών, τόσο στον κόμβο της Νίκαιας, όσο και στον κόμβο του Πλατυκάμπου, όταν οι δυνάμεις των ΜΑΤ εμπόδισαν, κάνοντας χρήση χημικών, την έξοδο των τρακτέρ στην εθνική οδό.

Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες διέκοψαν τελικά την κυκλοφορία, ανεβαίνοντας πεζή στον αυτοκινητόδρομο, ενώ αντίθετα στον Ε65 στην Καρδίτσα οι συνάδελφοι τους κατάφεραν να ανεβάσουν τα αγροτικά τους μηχανήματα και τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο.

Η μαζικότητα και ο δυναμικός παλμός ήταν εμφανής στην πρεμιέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ενώ οι αγροτοσυνδικαλιστές σε δηλώσεις τους, αφού κατήγγειλαν τον αυταρχισμό της Αστυνομίας καλέσαν όσους αγρότες δεν έχουν βγει ακόμη στους δρόμους, να το πράξουν τις επόμενες ημέρες προκειμένου να σημειωθεί η μεγαλύτερη αγροτική κινητοποίηση που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν αγρότες από όλο το νομό Λάρισας, αλλά και από τον γειτονικό νομό Μαγνησίας. Όταν η αυτοκινητοπομπή με τα τρακτέρ επιχείρησε να ανέβει στον αυτοκινητόδρομο, τότε οι αγρότες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις και ακολούθησε σύρραξη. Αρχικά οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να ανατρέψουν μία κλούβα των ΜΑΤ που εμπόδιζε την πορεία τους προς την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών και κροτίδες κρότου λάμψης. Ακολούθησαν συμπλοκές σώμα με σώμα, από τις οποίες τραυματίστηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ σημειώθηκαν και τρεις συλλήψεις.

Στον Πλατύκαμπο Λάρισας συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας, όπου άτομο φέρεται να προκάλεσε σωματικές βλάβες, καθώς και να άσκησε βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αντιδρώντας παράλληλα στη σύλληψή του. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες προέβησαν –κατά περίπτωση– σε έκνομες ενέργειες εις βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού, ενώ από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα επόμενα βήματα της αγροτικής κινητοποίησης θα αποφασισθούν στις 17.30 σήμερα το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση.

Ρ. Μαρούδας-Αστ. Τσικριτζής

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας ανέφερε ότι «ο πρώτος στόχος που ήταν να στηθεί στη Νίκαια το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, με βάση και την ανταπόκριση των αγροτών επιτεύχθηκε» και κάλεσε όσους αγρότες «δεν έχουν βγει ακόμη στους δρόμους να το πράξουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, καθώς από τον καναπέ δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Με τη συμμετοχή τους να δείξουν σε όλη την Ελλάδα ότι αγρότες- κτηνοτρόφοι και άλλοι παραγωγοί είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι να αγωνιστούνε για την επιβίωσή τους στα χωριά και τα χωράφια. Τα δακρυγόνα, το ξύλο, οι προσαρμογές και οι τραυματισμοί που προκάλεσαν οι αστυνομικές δυνάμεις δεν θα μας κάμψουν. Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση» δήλωσε ο Αγιώτης αγροτοσυνδικαλιστής.

Ο δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτζής κατήγγειλε την καταστολή που επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες δεν σεβάστηκαν ούτε γυναικόπαιδα, ούτε ηλικιωμένους. Φάγαμε ξύλο, δακρυγόνα, τραυματίστηκαν συνάνθρωποι μας οι οποίοι θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για τα δίκαια αιτήματά τους. Στον αυταρχισμό της κυβέρνησης απαντάμε δυναμικά. Στον αγώνα που ξεκινήσαμε θέλουμε τη στήριξη όλης της ελληνικής κοινωνίας. Χωρίς εμάς δεν υφίσταται πρωτογενής παραγωγή. Χωρίς τα τρόφιμα που παράγουμε θα πεινάσει η χώρα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο μπλόκο της Νίκαιας και στο πλευρό των αγροτών ο Δημήτρης Κουρέτας

Στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας βρέθηκε σήμερα Κυριακή μεσημέρι, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στον αγώνα που δίνουν για να ικανοποιηθούνε τα δίκαια και ζωτικής σημασίας αιτήματά τους. Ο κ. Κουρέτας έγινε δεκτός με ικανοποίηση από τους διαμαρτυρόμενους αγρότες, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του από την πρώτη μέρα του αγώνα τους, τον ενημέρωσαν για τα επεισόδια που προηγήθηκαν με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, τις προσαγωγές και τους τραυματισμούς που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι «η σκληρή στάση της αστυνομίας δεν πρόκειται να κάμψει το φρόνημά τους» και είναι διατεθειμένοι «να παραμείνουν στο δρόμο μέχρι την τελική δικαίωσή τους». Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης στάθηκε στη μαζικότητα της κινητοποίησης, στην ανάγκη να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών που αγγίζουν όλη την κοινωνία, ζητώντας παράλληλα αυτά, να προβληθούν και να διεκδικηθούν με νηφαλιότητα. Συνέστησε δε, ψυχραιμία σε όλες τις πλευρές.

Στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος, κατέγραψε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της παραμονής των αγροτών στους δρόμους (σκηνές, νερά, κ.α.), και εξέφρασε τη βούλησή του να συνδράμει με κάθε τρόπο και άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή.

Κινητοποίηση και από νομό Μαγνησίας

Στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκαν αγρότες και από τον νομό Μαγνησίας, οι οποίοι έφτασαν μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού Βόλου- Λάρισας, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου με τρακτέρ και σκάφη.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Γιώργος Τερζάκης αναφέρθηκε στις σφαγές που έχει «προκαλέσει» η κυβέρνηση, αρχικά λόγω της ευλογιάς σε χιλιάδες ζώα, στη συνέχεια στα εισοδήματά τους με τις μειωμένες επιδοτήσεις που έδωσε λόγω του μπάχαλου που κυριαρχεί με τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα το κακό τρίτωσε με το ξύλο που έδωσαν στους αγρότες. Στο δικαίωμα που έχουμε να διαμαρτυρηθούμε, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με δυνάμεις των ΜΑΤ και βρήκαμε μπροστά μας αυτοκίνητα 4×4, τα οποία υποτίθεται ότι πληρώνουμε σαν ελληνικός λαός για την ασφάλειά μας!» κατέληξε.

Στήριξη

Στο πλευρό των αγροτών στα μπλόκα που στήθηκαν τόσο στη Νίκαια, όσο και στον Ε65 στην Καρδίτσα βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δεκάδες φορείς και σωματεία, προκειμένου να εκφράσουν την στήριξη τους στον αγώνα τους και να στείλουν μήνυμα ενότητας των κατοίκων της υπαίθρου.

Το Κίνημα Δημοκρατίας

Ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Κινήματος Δημοκρατίας καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την πλήρη αδυναμία τους να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση αδυνατεί να ανταποκριθεί ακόμη και στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις της. Το Κίνημα Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψει να θυσιαστεί ο πρωτογενής τομέας στο βωμό της προπαγάνδας. Ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι δίκαιος, θεμιτός και απαραίτητος για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Λάρισας δηλώνει τη στήριξή της στο δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων και θα βρεθεί στο πλευρό τους στις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. «Στηρίζουμε τον αγώνα τους και καλούμε συνολικά τους γονείς των μαθητών της πόλης μας και τους συλλόγους γονέων που τους εκπροσωπούν να ταχθούν στο πλευρό τους όχι μόνο ως ένδειξη αλληλεγγύης αλλά και γιατί ο αγώνας για φθηνά και ποιοτικά προϊόντα αφορά κάθε λαϊκή οικογένεια της περιοχής μας» αναφέρει η ανακοίνωση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, , για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων.

Από ώρα 17.00’ χθες (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Στο δίκτυο της Καρδίτσας, από χθες το μεσημέρι και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά. Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, και στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.