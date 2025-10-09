Διαγωνισμός για την ανάδειξη του Έλληνα «Νέου Αγρότη 2025» – Έως 18 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) διοργανώνει για 11η χρονιά τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του Έλληνα «Νέου Αγρότη 2025».

Ο νικητής θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 19 Νοεμβρίου, για την ανάδειξη του Ευρωπαίου Νέου Αγρότη 2025. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως της 18 Οκτωβρίου 2025.

Δείτε παρακάτω την αναλυτική ανακοίνωση της ΠΕΝΑ