Γαλλία: Μειώνει την εκτίμηση για την παραγωγή κρασιού του 2025 λόγω καύσωνα

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας μείωσε την πρόβλεψή του για την παραγωγή κρασιού το 2025, επικαλούμενο τις αρνητικές επιπτώσεις του καύσωνα του Αυγούστου.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας μείωσε την Τρίτη την εκτίμησή του για την παραγωγή κρασιού φέτος σε 36,0 εκατομμύρια εκατόλιτρα, από 37,4 εκατομμύρια που είχε προβλεφθεί τον προηγούμενο μήνα και 1% κάτω από τη συγκομιδή του περασμένου έτους, επικαλούμενο τις αρνητικές επιπτώσεις από τον καύσωνα του Αυγούστου.

Η αναθεωρημένη πρόβλεψη, βασισμένη στα τελευταία αποτελέσματα της συγκομιδής, ήταν 16% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο.

Ένα εκατόλιτρο ισοδυναμεί με 100 λίτρα ή 133 τυπικά μπουκάλια κρασιού.

Πηγή: Reuters