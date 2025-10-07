Συνάντηση Υπουργών Γεωργίας MED9 στη Σλοβενία – Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για ανθεκτική μεσογειακή γεωργία

Με ευρωπαϊκό προσανατολισμό συμμετείχε η Ελλάδα στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Γεωργίας των MED9, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στο Portorož της Σλοβενίας.

Εκπροσωπώντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική και νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στον πρωτογενή τομέα, απέναντι στις ολοένα εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα τη Μεσόγειο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

«Η Ελλάδα συμμετείχε στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Γεωργίας των MED9, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στο Portorož της Σλοβενίας, με τη συμμετοχή των Υπουργών και εκπροσώπων Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Κύπρου, Μάλτας, Κροατίας και Σλοβενίας.

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της συνάντησης και στη διαμόρφωση της Κοινής Διακήρυξης των MED9 για την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων στον πρωτογενή τομέα και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η Κοινή Διακήρυξη επισημαίνει ότι η Μεσόγειος πλήττεται δυσανάλογα και αποτελεί ένα από τα παγκόσμια «hotspots» της κλιματικής αλλαγής, όπου οι γεωργικές δραστηριότητες αντιμετωπίζουν ήδη:

επαναλαμβανόμενες και παρατεταμένες ξηρασίες,

έλλειψη νερού, καύσωνες, πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις,

πυρκαγιές και εμφάνιση νέων φυτικών και ζωικών ασθενειών.

Οι Υπουργοί και εκπρόσωποι των κρατών-μελών MED9 υπογράμμισαν ότι οι ζημιές αυτές απειλούν το εισόδημα των παραγωγών, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του πρωτογενή τομέα και τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, ενώ οι υπάρχουσες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος των προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι MED9 ζητούν:

Νέο, ενισχυμένο και ευέλικτο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στον πρωτογενή τομέα.

Ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλισης και αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων της ΚΑΠ μετά το 2027 για την πρόληψη και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μετάβαση από αποζημιώσεις ad hoc σε προληπτικές και μακροπρόθεσμες στρατηγικές που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα των γεωργικών συστημάτων.

Κοινή πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών-μελών.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε:

«Η μεσογειακή γεωργία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης και χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας.

Η Ελλάδα στηρίζει τις πρωτοβουλίες για έναν ενιαίο, δίκαιο και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό μηχανισμό διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στην πραγματική στήριξη των παραγωγών, την πρόληψη, την καινοτομία και τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.

Προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε αποτελεσματικά τους αγρότες, ενισχύοντας παράλληλα την πρόληψη, τον σχεδιασμό και τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής μέσω στοχευμένων και ευέλικτων εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων της κλιματικής κρίσης.

Αυτό απαιτεί συνεργασία, συνέργειες και ισχυρή ευρωπαϊκή δράση που να εγγυάται ότι κανένας αγρότης δεν θα μένει απροστάτευτος».