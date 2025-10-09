Στήριξη ΕΕ σε πληγέντες καλλιεργητές οπωροκηπευτικών της Βουλγαρίας

Ο υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων Γκεόργκι Ταχόφ ανακοίνωσε ότι οι καλλιεργητές οπωροκηπευτικών, των οποίων οι σοδειές καταστράφηκαν φέτος λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, θα λάβουν ενίσχυση ύψους 7,4 εκατ. ευρώ από το ευρωπαϊκό αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων.

Ο Ταχόφ, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους του κλάδου στη Σόφια, εξήγησε ότι με βάση τις συνθήκες ανωτέρας βίας και την κρίση στη χώρα που προκλήθηκε από την ξηρασία και τον παγετό, η Βουλγαρία κατάφερε να υπερασπιστεί το αίτημά της για έναν πρόσθετο προϋπολογισμό για τον κλάδο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τον υπουργό, δεν έχει παρασχεθεί καμία τέτοια στήριξη στον τομέα έως τώρα. “Πιστεύω ότι το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί περαιτέρω για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποζημίωση για τους αγρότες”, πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Γιάνισλαβ Γιάντσεφ ανακοίνωσε ότι η επεξεργασία της πρώτης ομάδας αιτήσεων και η εξέτασή τους από την Επιτροπή ολοκληρώθηκε. “Όλα τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας αποστέλλονται τακτικά στο Κρατικό Ταμείο Γεωργίας και οι πληρωμές πραγματοποιούνται βάσει αυτών των πινάκων και των καταλόγων των δικαιούχων”, εξήγησε.

Και ο έτερος υφυπουργός Ιβάν Καπιτάνοφ συνόψισε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις κατεστραμμένες σοδειές καταβλήθηκαν 32,5 εκατομμύρια λέβα σε 1.824 αγρότες που καλλιεργούν κεράσια, γλυκά κεράσια και βερίκοκα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα ποσά για τις κατεστραμμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους χάρτες που βασίζονται στο κόστος παραγωγής. Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα λάβουν τα οφειλόμενα χρήματά τους, τονίζοντας ότι το υπουργείο εργάζεται για την προστασία των συμφερόντων όλων των αγροτών.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Οπωροκηπευτικών τονίζοντας την εποικοδομητική επικοινωνία τους με το υπουργείο εξέφρασαν την επιθυμία να εξεταστούν σε περιφερειακή βάση τα θέματα προτεραιότητας του τομέα, προκειμένου να εντοπιστούν οι προβληματικές περιοχές και να καθοριστούν μέτρα για την εξεύρεση εποικοδομητικών λύσεων με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης της παραγωγής οπωροκηπευτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ