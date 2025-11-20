Διαμαρτυρία αγροτών για τις αποζημιώσεις την Παρασκευή 21/11 στον ΕΛΓΑ Βέροιας

Σε μια περίοδο που η αγροτική παραγωγή δοκιμάζεται όσο ποτέ, οι αγρότες της Ημαθίας βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με αδικίες και παραλείψεις που απειλούν την ίδια τους την επιβίωση.

Σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας αναφέρει ότι οι υποσχέσεις για στήριξη έμειναν στα λόγια, ενώ οι πραγματικές ανάγκες των οικογενειών που παλεύουν καθημερινά στη γη τους παραμένουν χωρίς ανταπόκριση. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η υπομονή έχει εξαντληθεί και η ανάγκη για συλλογική δράση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας

«Οι αγρότες της Ημαθίας δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία. Οι ζημιές στα χωράφια μας είναι γνωστές – όμως οι αποζημιώσεις καθυστερούν και αφήνουν χιλιάδες οικογένειες ξεκρέμαστες. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας καλεί όλους τους βιοπαλαιστές αγρότες σε διαμαρτυρία την Παρασκευή, 21 Νοέμβρη, στις 11 το πρωί, στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια.

Διεκδικούμε:

Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για όλες τις πραγματικές ζημιές.

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτει όλες τις φυσικές καταστροφές και τις ασθένειες στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Να χρηματοδοτηθούν στο σύνολό τους έργα υποδομής για την ασφάλεια της παραγωγής από φυσικούς κινδύνους: αντιχαλαζική προστασία, αντιπαγετικά μέτρα και άλλες απαραίτητες υποδομές.

Τερματισμό των καθυστερήσεων.

Δεν περιμένουμε άλλο. Όλοι την Παρασκευή, 21 Νοέμβρη, στις 11 το πρωί, στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια.

Με μαζικότητα και αγωνιστικότητα διεκδικούμε το δίκιο μας».