ΥΠΑΑΤ: Οδηγίες καλών πρακτικών για όλα τα στάδια της ελαιοπαραγωγής

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει με στόχο τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου, παρέχοντας συνοπτικές οδηγίες καλής πρακτικής για ελαιοπαραγωγούς και επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια: καλλιέργεια, συγκομιδή, μεταποίηση, αποθήκευση και συσκευασία. Η ενημέρωση αυτή εντάσσεται στη συνεχή στήριξη του κλάδου και στην υπενθύμιση απλών ενεργειών πρόληψης που βοηθούν στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας.

Οι ορυκτοί υδρογονάνθρακες (MOH) απαντώνται ευρέως στο περιβάλλον λόγω πολλών χρήσεων (καύσιμα, λιπαντικά, υλικά συσκευασίας κ.ά.). Με απλές προληπτικές ενέργειες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, ο κίνδυνος επιμολύνσεων παραμένει χαμηλός και η ποιότητα του προϊόντος διασφαλίζεται.

Με επικείμενο Ευρωπαϊκό κανονισμό θεσπίζονται αυστηρά όρια, η υπέρβαση των οποίων θα κατατάσσει τα ελαιόλαδα που εκτρέπονται, ως μη βρώσιμα για κατανάλωση.

Πρακτικές οδηγίες για ελαιοπαραγωγούς:

1. Κατά την καλλιέργεια & τη συγκομιδή

– Περιορίστε τη χρήση ή την παρουσία μηχανών εσωτερικής καύσης κοντά σε ελαιώνες, αποθήκες καρπού και χώρους λαδιού. Όπου είναι εφικτό, προτιμήστε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

– Χρησιμοποιείτε ποιοτικά συνθετικά ελαιοδίχτυα και πλαστικά τελάρα κατάλληλα για τρόφιμα. Αποφύγετε σάκους από φυτικές ίνες (π.χ. γιούτα) γιατί είναι εμποτισμένα με παραφινέλαιο.

– Διασφαλίστε καλό αερισμό σε κλειστούς χώρους ελαιοτριβείων και αποθηκών.

– Αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση μηχανών κλαδέματος με την ελαιοσυλλογή.

2. Εξοπλισμός & λιπαντικά

– Αποφύγετε επαφή δέντρων/καρπών με μηχανήματα που χρησιμοποιούν κοινά λιπαντικά.

– Συνιστώνται λιπαντικά μόνο φυτικής προέλευσης ή λιπαντικά “Low in MOAH”

3. Μεταφορά – Αποθήκευση – Συσκευασία

– Χρησιμοποιείτε κατάλληλα δοχεία τροφίμων για το ελαιόλαδο – μην επαναχρησιμοποιείτε δοχεία από άλλες χρήσεις.

– Τηρείτε σχολαστική καθαριότητα σε όλα τα στάδια: καθαρός εξοπλισμός – καθαρά δέντρα – καθαρό λάδι.

Το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει να παρέχει οδηγίες καλής πρακτικής και τεχνική υποστήριξη στους εμπλεκόμενους της αλυσίδας ελαιολάδου, συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή παρακολούθηση και τεκμηρίωση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης, και στηρίζει στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη φήμη του ελληνικού ελαιολάδου στην εγχώρια και διεθνή αγορά.