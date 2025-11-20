Μεσσηνία: Θολό το τοπίο για το μέλλον των ελαιοτριβείων

Πάνω από 200 είναι τα ελαιοτριβεία που λειτουργούν στη Μεσσηνία, αλλά τα προβλήματα που υπάρχουν σίγουρα αφήνουν πολλά ερωτήματα για τη βιωσιμότητά τους και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στα δεδομένα που δημιουργούν οι νομοθεσίες και, γενικότερα, οι αλλαγές σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, Γιάννης Ηλιάδης, αναφερόμενος στην εικόνα της φετινής χρονιάς, δηλώνει ότι «η παραγωγή είναι φέτος μικρή, όπως και σε όλα τα μέρη στην Ελλάδα. Οι οξύτητες στα πρώτα δείγματα είναι ανεβασμένες, ενώ οι αποδόσεις είναι μέτριες, 4%-5% λιγότερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Η απόδοση κατά μέσο όρο είναι 8 προς 1, που σημαίνει οκτώ κιλά ελιές για ένα κιλό λάδι».

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, ο κ. Ηλιάδης επισημαίνει ότι «η γραφειοκρατία εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τους επαγγελματίες του χώρου. Με όλα αυτά που ζητάνε, ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο πέρα από τη δουλειά μας, εκτός εάν πάμε σε προσλήψεις που μοιραία ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας. Εμείς, στην πραγματικότητα, θέλουμε ένα λογιστικό γραφείο για τους τρεις μήνες λειτουργίας μας».

Στη συνέχεια, μονολογώντας, ο ίδιος δηλώνει ότι «ψάχνω να βρω κάτι καλό, αλλά δεν βρίσκω… Μικρή παραγωγή, χαμηλές τιμές, μικρές αποδόσεις και τα μεροκάματα έχουν πάρει τα ύψη. Ο κλάδος δοκιμάζεται και είναι άγνωστο ακόμα εάν καταφέρει να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις του κράτους. Είναι πολύ σωστό αυτό που έχει πει ο πρώην πρόεδρός μας, Αντώνης Κορακάκης: ‘‘Τη μισή ημέρα ασχολούμαστε με το κράτος, από τα δελτία παραλαβής μέχρι τα δελτία αποστολής. Το μελλοντικό μας πρόβλημα θα είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός λογιστηρίου’’». Ολοκληρώνοντας, ο κ. Ηλιάδης τονίζει ότι «όλο το καλοκαίρι κάνουμε σεμινάρια για να μάθουμε πώς θα περάσουμε τη μεταβατική περίοδο και πώς θα απαντηθούν τα ερωτήματα. Πού μας βάζει, τελικά, το κράτος;».