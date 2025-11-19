Μεσσηνία: Προτεραιότητα οι αναδιαρθρώσεις για τη μαύρη σταφίδα

Οι καλές τιμές δεν είναι αρκετές για να διώξουν τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί πάνω από τους καλλιεργητές σταφίδας στη Μεσσηνία και να δείξουν μια πορεία χωρίς προβλήματα και με αύξηση της καλλιέργειας. Όσο η τιμή δεν σταθεροποιείται και η αναδιάρθρωση παραμένει όνειρο απατηλό, τόσο οι παραγωγοί παραμένουν αναποφάσιστοι για την επόμενη μέρα και δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που περιέχουν ρίσκο.

Ο διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, Γιάννης Πάζιος, με μεγάλη διαδρομή στον χώρο των σταφιδοπαραγωγών και έχοντας ζήσει όλα τα σκαμπανεβάσματα, αναφέρει στην «ΥΧ»: «Η τρέχουσα τιμή της σταφίδας είναι 2,60 και είναι μία δύσκολη χρονιά από πλευράς ποσοτήτων, πράγμα που αφορά όλη τη ζώνη της μαύρης σταφίδας στην Πελοπόννησο.

Η τιμή μπορεί να είναι ικανοποιητική και περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η Βόρεια Ευρώπη τους επόμενους δύο μήνες, ώστε να έχουμε εικόνα για τις εξαγωγές».

Εγκατάλειψη

Αν και οι τιμές ανεβαίνουν, η καλλιέργεια εγκαταλείπεται και ο Γιάννης Πάζιος δίνει τη δική του εξήγηση: «Η καλλιέργεια είναι εξαιρετικά απαιτητική και θέλει μέσα στον χρόνο αρκετές καλλιεργητικές φροντίδες. Αν και ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της οικιακής οικονομίας επί δύο αιώνες, τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές, αλλά και η περίοδος της πανδημίας, που δεν υποστηρίχθηκε καθόλου το προϊόν, ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και να πάμε σε εγκατάλειψη της καλλιέργειας.

Δημιουργήθηκε τεράστια πίεση στους παραγωγούς του προϊόντος, παρά το γεγονός ότι το 8% της παγκόσμιας παραγωγής το έχει η Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχουν γίνει επενδύσεις σε μελέτες για την αξία του προϊόντος και την προοπτική του». Ο ίδιος καταλήγει, λέγοντας ότι «εάν θέλουμε μέλλον για τη σταφίδα πρέπει να προβληματιστούμε και να υπάρξει σοβαρό πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της, που θα προβλέπει νέες φυτεύσεις με αποζημίωση των παραγωγών μέχρι αυτές οι νέες φυτεύσεις να γίνουν παραγωγικές. Επίσης, χρειάζονται και κίνητρα για περιφράξεις, ώστε να μη λεηλατούνται τα αμπέλια από τα αγριογούρουνα».